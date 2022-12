Linda de Suza, lembrança do percurso da emigração

Faleceu a cantora Linda de Suza que era uma das grandes figuras da nossa comunidade residente em França.

Teolinda de Sousa era uma filha do “salto” que se destacou no difícil mundo da canção francesa no final dos anos setenta através do êxito “Le Portugais”.

No momento do seu desaparecimento convém sobretudo lembrar esse seu percurso até ao sucesso no exigente e difícil meio artístico francês que na altura encheu de orgulho as nossas gentes da emigração.

“Duas malas de cartão numa terra de França

Um Português deixou assim seu Portugal

Como tantos outros, ele não perdeu a esperança

O Português que deixou seu Portugal”

Carlos Gonçalves