Limpeza e obras

Na casa onde eu vivo, há uma senhora que se encarrega, duas vezes por semana, de fazer a limpeza, mudar a roupa as camas, lavar e passar roupa e outras coisas que nem sequer faço a mínima ideia e nem me meto no assunto e faz-me lembrar o executivo camarário.

Anda de divisão em divisão da casa a arrumar aos pouco e só no final é que fica tudo em ordem e limpo. De maneira que há um momento do dia, em que a casa fica de pantanas e parece o fim do mundo. Nunca percebi porque ela não trata de uma divisão antes de começar a próxima.

Da mesma forma não entendo porque é que se começa uma obra sem a anterior estar acabada, e neste momento temos a cidade Coimbra de pantanas, com estradas cortadas, obras paradas, outras a andarem, muita coisa que fica a meio e para.

Talvez no final fiquei tudo bem, mas estaremos 4 anos irritados.