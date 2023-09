Lillith,

Deusa negra no céu surgida.

Quando à sombra da Terra

Dos raios solares te ocultaste,

Tingindo-se de púrpura coloração

À Terra teu brilho de sangue emprestaste,

Naquela noite plena de estrelas

Que no céu formavam solenes a sua corte.





E tu, Lillith, majestosa e bela,

Emprestava aos céus, naquela noite,

Sanguíneos matizes de rara beleza,

Imergindo a Terra em uma profusão de luzes

Avermelhadas e misteriosamente belas.





Teu disco, outrora suave e pálido,

Tornara-se rubro e incandescente,

Abrasando a Terra e os corações dos seus habitantes.

Lillith, como preciosa granada de tamanho descomunal,

Lapidada com extremo esmero, reinavas, naquela noite,

Lançando no espaço sua purpúrea luminosidade.

E assemelhava-se a um novo astro surgido no céu

E em nada lembravas a lua pálida e prateada que eras.





E na Terra milhares de corações

Rendiam-lhe honrosa homenagem em forma de emoção,

Vibrando com sua mística coloração.

Inesquecível Lillith,

Lua negra no céu surgida,

Tua fascinante metamorfose durara apenas um instante,

Mas suficiente fora para gravar nas mentes

A indelével certeza de que és um mundo ressonante

De vidas e luzes sutis,

Neste universo tão perfeito!

Arádia Raymon