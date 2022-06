Lille confirma Paulo Fonseca

O Lille confirmou a chegada de Paulo Fonseca para treinador principal. O técnico português de 49 anos, que trabalhou em clubes como Porto, Shakhtar Donetsk e AS Roma, assinou um contrato de dois anos com o emblema francês.

O treinador luso, que estava sem clube desde que deixou a Roma, no final da última época, foi oficialmente anunciado esta quarta-feira para substituir Jocelyn Gourvennec, que desiludiu com o 10.º lugar na Ligue 1, um ano depois de ter sido campeão.

A sua equipa técnica vai contar com Jorge Maciel, ex-adjunto do anterior treinador, com o analista Tiago Leal, o treinador de guarda-redes António Ferreira, e Paulo Mourão, preparador físico.

O técnico português encontra ainda os internacionais portugueses José Fonte, Tiago Djaló e Renato Sanches.

