Lille abriu pela terceira vez desde 1920 o Cofre de Portugal

Este fim de semana Lille abriu um dos seus tesouros. O “Cofre de Portugal” foi retirado da vitrina onde repousa desde 1920 e de onde saiu apenas duas vezes até agora: para o primeiro-ministro Mário Soares, em 1976, e para o primeiro-ministro António Costa, em 2018.

Este belíssimo baú está exposto no primeiro andar da Câmara Municipal de Lille, é guardado sob uma vitrina de vidro. A cidade atendeu ao pedido de Bruno Cavaco, Cônsul Honorário de Portugal em Lille, e as autoridades municipais retiraram essa proteção expondo-o a um pequeno grupo de visitantes onde se incluíam os dois deputados portugueses eleitos pela emigração na Europa.

“Foi um privilégio imenso poder assistir à abertura, pela terceira vez, do “Cofre de Portugal” oferecido à mairie de Lille em 1920 pelo Governo português de então, como agradecimento pelo apoio dos habitantes da cidade aos prisioneiros portugueses na Primeira Guerra Mundial”, declarou ao BOM DIA o deputado Paulo Pisco, não escondendo a “emoção de assistir à abertura do cofre, coberto com um belíssimo trabalho de filigrana minhota e com fechaduras em forma de coração de Viana, símbolo maior da amizade entre Portugal e a França. Muito obrigado à maire de Lille, Martine Aubry, por esta honra que ficará para sempre gravada na minha memória”.

Paulo Pisco e Nathalie de Oliveira são unânimes em agradecer ao cônsul honorário em Lille. Bruno Cavaco, por seu lado, considerou igualmente a abertura “do legendário cofre”, na presença de Jerome Pianezza e dos dois deputados portugueses eleitos pelo Europa um “momento de grande emoção”, destacando que “o cofre, fechado por dois magníficos corações de Viana, simboliza a forte amizade entre Lille e Portugal e o reconhecimento dos soldados portugueses aos habitantes da cidade francesa”.

A abertura do baú permitiu ver o seu conteúdo: uma caixa de ébano decorada com a bandeira portuguesa, respetivo mastro e duas fitas decorativas, a chave, uma caixa contendo solo da cidade de Tancos, oferecida pelo 60º aniversário da Batalha de La Lys, um pergaminho, condecorações incluindo o Colar, a Legião de Honra oferecida pelo Marechal Foch, a Croix de guerre, uma caravela, uma medalha da Liga dos Combatentes e uma placa comemorativa do centenário da batalha.

A Ordem Portuguesa da Torre e da Espada, que ali repousa igualmente, é a mais alta honraria de Portugal. Foi criada em 1459 e é atribuída por atos de heroísmo ou para premiar atos extraordinários de abnegação e sacrifício por Portugal ou pela humanidade. Esta condecoração foi atribuída à cidade de Lille a 16 de Outubro de 1920 em homenagem à ajuda prestada pelos habitantes de Lille aos soldados portugueses feitos prisioneiros durante a Primeira Guerra Mundial integrando o conteúdo do cofre.

Recorde-se que Portugal entrou oficialmente na guerra em março de 1916. Uma força expedicionária de 55.000 homens foi designada para o vale do Lys entre Armentières e La Bassée. Em 9 de abril de 1918, durante a Batalha do Lys, o exército alemão derrotou o contingente português. Registaram-se 7.800 mortos, feridos e desaparecidos, além de 7.740 prisioneiros.

Os prisioneiros passam por Lille, onde os alemães exibiram os seus prisioneiros de guerra entre a estação e a cidadela. A população de Lille recebeu-os de maneira notável, dando-lhes comida desafiando assim os guardas alemães.

O capitão Marças Fernandez, delegado do Ministério da Guerra e da Liga Patriótica do Norte de Portugal relatava: “apesar da angústia e da fome que torturavam essas pobres pessoas, a sua simpatia por nós era comovente. Ao saber que a maioria de nós não comia nem bebia há mais de trinta horas, cada um arranjou um jeito de nos arranjar comida, pão, fumo, cerveja e até água. Mas os soldados alemães que nos escoltavam, mostraram-se impiedosos, tentando afastar de nós, os simpáticos moradores de Lille”.

É em reconhecimento deste caloroso acolhimento por parte de uma população também ela castigada por quatro anos de ocupação que a Liga Patriótica do Norte de Portugal atribui esta condecoração à Cidade em cerimónia oficial a 16 de outubro de 1920. Durante a apresentação do colar da ordem, a delegação portuguesa ofereceu um baú de ébano; o Cofre de Portugal (la Malle du Portugal” como é conhecido em Lille).