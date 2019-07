Liliana Rodrigues: Portugal tem obrigação de defender os seus

A colunista do BOM DIA, Liliana Rodrigues, concedeu uma entrevista na sua terra natal, a Madeira, onde é professora universitária de filosofia e membro do Conselho Científico da Universidade da Madeira.

Liliana Rodrigues já teve várias experiências no estrangeiro, realizou parte do doutoramento em Viena, na Áustria, e um projeto de ensino levou-a para o Brasil durante dois anos. Foi, no entanto, aquando da sua presença no Parlamento Europeu que começou a colaborar com o BOM DIA. Liliana foi deputada europeia pelo Partido Socialista.

Estas experiências além-mar não são a única coisa que faz com que Liliana Rodrigues esteja ciente do fenómeno da emigração, já que “todos os madeirenses têm alguém lá fora”, declara. O seu caso não é exceção uma vez que tem família no Reino Unido, que relembra ser um dos principais destinos da emigração madeirense.

Outro dos destinos da diáspora madeirense que destaca é a Venezuela. A ex-deputada europeia demonstra preocupação com a atual situação do país sul-americano. Critica aqueles que defendem que Portugal não se deve imiscuir na situação política venezuelana, afirmando peremptoriamente que “Portugal tem obrigação de defender os seus.”

A professora distingue três períodos de emigração madeirense e portuguesa, “antes do 25 de abril, depois do 25 de abril, e durante a crise económica”. Destaca esta última como um “tipo de emigração diferente”, com efeitos graves para o país por se tratar em grande parte da saída por necessidade de “jovens formados”. “É um investimento de um país que é dado a outro” lamenta, acrescentando que “muitos deles já casaram, já têm filhos, já não voltam”.

Confira a entrevista completa: