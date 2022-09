Liliana Cá medalha de bronze na Liga Diamante

Liliana Cá concluiu na terceira posição o concurso do lançamento do disco da final da Liga Diamante de atletismo, que se disputou em Zurique e teve como vencedora a norte-americana Valarie Allman.

A lançadora portuguesa esteve muito regular e a bom nível, com cinco lançamentos a mais de 60 metros, marcando no melhor 63,34.

Allman, atual campeã olímpica, venceu com 67,77 metros, com a croata Sandra Perkovic muito perto – a atual campeã da Europa enviou o disco a 67,31.

Esta é já a terceira posição de pódio para atletas portugueses na final da Liga Diamante, depois do terceiro lugar de Auriol Dongmo no lançamento do peso e do segundo de Pedro Pichardo no triplo salto.

Apenas Patrícia Mamona, no triplo feminino, esteve menos bem, sendo sexta classificada.