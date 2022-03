Like de Cátia Aveiro pode deixar Ronaldo em maus lençóis

Um “like” de Cátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, acendeu a polémica sobre a mais recente viagem de CR7 a Portugal. O comentário de um seguidor sugeria que o craque português não estaria lesionado, motivo pelo qual falhou o dérbie de Manchester.

Cristiano Ronaldo viajou para Portugal antes do jogo do United com o Manchester City, no fim de semana, o que lançou a polémica após o desaire da sua equipa, que sofreu uma goleada de 4-1 e saiu dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões.

A grande estrela da equipa faltou aos dois últimos treinos e não foi selecionado para o jogo “por lesão na articulação da anca”, segundo o alemão Ralf Rangnick, treinador interino dos “red devils”.

Os comentadores ingleses não deixaram o tema passar em branco e reagiram ao tema levantado pelo jornal The Atlethic.

O ex-jogador Roy Keane, assídua presença nas televisões britânicas, recusou a versão do clube. “Algo não bate certo. Cristiano é uma máquina que raramente se lesiona”, disse o irlandês.

Questionado, Rangnick quis pôr fim à polémica e afirmou que tem total confiança no seu departamento médico.