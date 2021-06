LIKA quer partilhar “Музыка Моего Города”

A cantora, guitarrista e compositora LIKA, originária do Cazaquistão e que vive em Portugal, lançou o seu novo single no dia do seu aniversário, 2 de junho.

O tema “Music of My City” é interpretado em russo: a música e o vídeo foram gravados em Portugal, a mistura e masterização foram feitas em Los Angeles nos estúdios LAFX (onde Rod Stewart, Jimi Hendrix gravaram) e AfterMaster (John Lennon, Rihanna e muitos outros).

“Music of My City” é uma canção sobre a cidade, como bate o coração dos seus habitantes e, claro, sobre o amor. O processo de gravação contou com a presença de músicos portugueses e norte-americanos, incluindo Matt Von Roderick, trompetista americano com raízes russas, que foi aplaudido pelo Carnegie Hall.

O single é lançado a nível mundial e vai estar disponível em rádios por todo o globo. A capa do single é da responsabilidade da pintora e muralista que vive em Portugal Jacqueline De Montaigne.

O vídeo da música estará disponível no dia 15 de junho no canal oficial do YouTube Lika World.

O tema já começou a receber críticas positivas, como a de Pete Doell, engenheiro de som do estúdio de Justin Timberlake: “Boa música! Lembra-me a banda “Chic” de Bernard Edwards. Essa sensação é muito cativante!”