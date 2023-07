Lika lança primeiro tema em português

A cantora, guitarrista e compositora Lika, originária do Cazaquistão e que vive em Portugal, lança no dia 7 de Julho o seu novo single “Música Da Barragem”.

É o primeiro single em português da Lika! Esta música fala sobre a importância de podermos parar o tempo e desfrutar o momento, as emoções, a amizade, o amor e a viagem que é a vida. Foi daí que ela própria nasceu, numa viagem sem relógio, num dia quente, algures na Barragem de Montargil.

A essência da música, a letra e o ritmo, a capa do single, foram inspirados pela constante corrida do tempo. A frase-chave da música revela a mensagem principal – “Faz parar o tempo!”

A música, composta e produzida por Lika, foi gravada em Lisboa, com a colaboração da sua banda e de músicos convidados. Miguel Barrosa na guitarra, Bernardo Fesch no baixo, João Colaço na bateria. Secção sopros: Ricardo Pinto, António Bruheim, Eduardo Lála.

A mistura e masterização foram feitas em Los Angeles por Mehdi Hassine, professor do Berkeley College of Music, que já trabalhou com Dennis Chambers, Dave Weckl, Stanley Clark e muitos mais!