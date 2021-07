LIKA declara-se à cidade de Lisboa

O novo vídeo da cantora, guitarrista e compositora LIKA é uma declaração de amor a Lisboa: “Музыка Моего Города” (Music of My City), cantado em russo, mas totalmente inspirado em Portugal, em especial Lisboa, onde foi filmado.

LIKA que nasceu no Cazaquistão, vive em Portugal há alguns anos e é no nosso país que decidiu sediar a sua carreira internacional. Nas suas palavras, “depois dos primeiros passos em Lisboa, depois dos primeiros sorrisos trocados, das emoções das coisas simples, como um copo de vinho ao final do dia, ou o cheiro das sardinhas assadas ou do pão quente na padaria do bairro das ruas estreitas, ou mesmo quando olhei à minha volta e tinha um céu de jacarandás a abençoar-me.. e aí senti que Lisboa era a minha casa.”

O novo single conta com um convidado muito especial, o trompetista Matt Von Roderick, com quem LIKA tocou várias vezes em Los Angeles e que aceitou de imediato o convite, mesmo sem ter ouvido a música. O músico é descrito pelo The New York Times como “… um Chet Baker pós-milenar … que aperfeiçoa ainda mais a fusão de trompete e voz.”

A mistura e masterização do tema foram feitas mais uma vez em Hollywood nos estúdios LAFX Studio and Rentals (onde LIKA gravou o álbum de estreia “Back to Zero”) com o prestigiado engenheiro de som Spencer Guerra (nos mesmos estúdios onde Rod Stewart, Jimi Hendrix e outros gravaram) e no AfterMaster Audio, estúdios co-propriedade de Justin Timberlake e onde artistas como ele, Madonna, John Lennon, Rihanna, Snoop Dogg e muitos outros gravaram.

LIKA conta também com músicos portugueses de excelência como Bernardo Fesch, João Colaço, Ernesto Rodrigues e Miguel Barrosa.

Pete Doell, engenheiro de som do estúdio de Justin Timberlake foi um dos primeiros a elogiar o novo single: “Boa música! Lembra-me a banda “Chic” de Bernard Edwards. Essa sensação é muito cativante!”