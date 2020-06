LIKA conquista Portugal com o single “Thousand”

O single “Thousand” da cantora, guitarrista e compositora com origens no Cazaquistão LIKA tem estado a conquistar as rádios nacionais e algumas playlists internacionais. LIKA ama Portugal e por isso decidiu basear a sua carreira no país. Foi uma das primeiras artistas em Portugal a oferecer a sua música a partir de casa durante a quarentena, com a iniciativa “Stay at Home With LIKA” que começou a 16 de mMarço e ao qual se juntaram outros artistas. Desde então tem feito companhia a todos que continuam em casa com as suas atuações, aulas e workshops para os quatro cantos do mundo.

LIKA está neste momento com a sua banda a preparar os vários tipos de espetáculo adaptados aos tempos de pós covid-19 e já começou a marcar algumas datas.

A sonoridade de LIKA é uma fusão de groove, pop com influências de rock, jazz ou até do funk dos anos 70. A sua música é cantada principalmente em inglês e tem conquistado a atenção de pessoas de todo o mundo, com milhares de ouvintes em todos os continentes.

O primeiro single é o tema “Thousand” que combina uma melodia pop que fala de emoções e onde o solo de guitarra elétrica de LIKA se destaca e que já toca nas principais rádios do país.