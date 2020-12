LIKA celebra aniversário do álbum “Back to Zero”

LIKA acaba de lançar uma edição especial do seu álbum de estreia “Back to Zero”: a cantora, guitarrista e compositora que nasceu no Cazaquistão volta a surpreender o mundo ao apresentar uma Caixa Mágica com oito opções que pode incluir desde concertos, sessões acústicas, temas personalizados e outras experiências intimistas que juntam a cantora e os fãs.

Esta edição especial da Independent Records surge na sequência do 1.º aniversário do lançamento do álbum “Back to Zero” e na óptica mundial de que “Já não se vendem CDs”.

A Caixa Mágica “premium” tem o valor de dez mil euros e inclui um concerto ao vivo da LIKA e banda (com palco, luzes e sistema de som) para quem adquirir a mesma e seus convidados, uma reportagem em vídeo desta atuação, um jantar exclusivo com a LIKA e banda, para além de merchandising e outras ofertas especiais.

A Caixa Mágica tem depois outras opções que vão desde os sete aos vinte mil euros.