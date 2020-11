Liga portuguesa: Sporting na frente e Braga no pódio

O Benfica caiu com ‘estrondo’ ao sexto jogo na Liga portuguesa de futebol, na visita ao Boavista, e entregou a liderança ao Sporting, enquanto o Sporting de Braga superou o Famalicão e subiu ao terceiro lugar.

Após cinco vitórias noutros tantos jogos, os ‘encarnados’ perderam por 3-0 no fecho da sexta jornada, com Angel Gomes, Alberth Elis e Yanis Hamache a fazerem os golos do primeiro triunfo dos ‘axadrezados’, que repetiram o resultado de setembro de 2006, quando Roland Linz, por duas vezes, e Przemyslaw Kazmierczak marcaram para os portuenses.

Em vésperas de receber os escoceses do Rangers, para a Liga Europa, a formação comandada por Jorge Jesus averbou o segundo desaire da temporada, depois de ter ‘caído’ diante do PAOK, na pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O Benfica mantém-se com 15 pontos, mas desceu ao segundo posto, atrás do Sporting, que termina a ronda isolado no topo, com 16, e que passa a ser a única equipa invicta na I Liga, após o ‘folgado’ triunfo de domingo, sobre o Tondela (4-0).

Há 27 anos que os ‘leões’ não lideravam isolados à sexta jornada, desde a época 1993/94, então com Bobby Robson ao comando, sendo que esta é mesmo a primeira vez que tal sucede desde que as vitórias passaram a valer três pontos, ou seja a partir de 1995.

Já o Boavista deixou a zona de despromoção, precisamente por troca com os tondelenses, sendo 14.º classificado, com seis pontos.

O Sporting de Braga recebeu e venceu o Famalicão por 1-0, somando a quarta vitória consecutiva na I Liga, antes de visitar o Estádio da Luz, no domingo, sendo que, pelo meio, tem uma deslocação a Leicester, para a Liga Europa.

O central Bruno Viana apontou, à entrada para o último quarto de hora, o tento decisivo na ‘Pedreira’, que permitiu aos ?arsenalistas’ subirem ao terceiro lugar, com 12 pontos, e ultrapassarem o FC Porto, que tem 10, os mesmos de Santa Clara e Vitória de Guimarães.

Os famalicenses, que jogaram os últimos 25 minutos reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Riccieli, levam quatro partidas sem triunfar na competição e têm os mesmos seis pontos de Belenenses SAD e Boavista.