Liga Portuguesa de Futebol promove-se no Japão

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou a intenção de reforçar a presença no mercado japonês, através de redes sociais e de uma parceria com uma agência de comunicação.

O objetivo, defendem em comunicado hoje divulgado, é “potenciar a presença dos oito jogadores japoneses que atualmente atuam nos clubes da I Liga e II Liga”, com cinco no primeiro escalão e três no segundo, com um “forte investimento na área digital”, com “a criação de conteúdo nativo japonês”.

Na rede social Twitter, já há operação na língua nipónica, e outro dos destaques é “um acordo com a Yahoo Japão, principal rede de notícias deste país”, que terá conteúdo exclusivo para ajudar a que se crie “uma base de adeptos japoneses mais próxima das competições portuguesas”.

