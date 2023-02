Liga: Porto recebe e vence Rio Ave

Um golo de Toni Martínez pouco antes do intervalo foi o suficiente para o campeão FC Porto, muito desfalcado, vencer hoje o Rio Ave (1-0) na I Liga de futebol e aproximar-se, à condição, do líder Benfica.

No jogo da 21.ª jornada, os ‘dragões’ garantiram a vitória com um golo do avançado espanhol, aos 44 minutos, após um cruzamento na esquerda de Wendell, de regresso à equipa após lesão, apesar das muitas baixas na equipa de Sérgio Conceição.

De fora continuaram Evanilson e Otávio, além dos também ausentes, por lesão, Gabriel Veron, Meixedo e Fábio Cardoso, a que se juntaram Uribe e Galeno, que estiveram no último jogo, no clássico em Alvalade (2-1), mas têm, igualmente, problemas físicos.

Antes do jogo, destaque para a homenagem das duas equipas a Atsu, avançado ganês encontrado hoje sem vida sob os escombros da casa onde vivia em Antáquia, na província de Hatay, Turquia, no seguimento ainda do tremor de terra que já provocou mais de 40.000 mortos.

A vitória diante dos vila-condenses deixa o FC Porto a dois pontos do Benfica, numa jornada em que as ‘águias’ apenas entram em campo na segunda-feira, em jogo em que defrontam no Estádio da Luz o Boavista.

Hoje, um pouco antes do jogo no Dragão, Marítimo (17.º) e Paços de Ferreira (18.º), equipas em zona de descida, tiveram sortes opostas: os insulares deixaram escapar uma preciosa vantagem e perderam em Portimão (2-1) e os pacenses foram vencer a casa do Estoril Praia (3-1).

Para a equipa de César Peixoto foi mais um ‘balão de oxigénio’ – a segunda vitória na I Liga, de um total de três, no espaço de duas semanas -, embora se mantenha no 18.º e último lugar, agora a um ponto do Marítimo.

No Estoril, a vitória pacense não sofreu contestação, diante de um adversário que também não atravessa uma boa fase – com apenas uma vitória nos últimos seis jogos -, e, ainda antes da meia hora, os visitantes já venciam com dois golos de diferença.

Adrian Butzke (16 minutos) e Thomas (26) adiantaram a equipa, e, apesar, de Francisco Geraldes ainda ter reduzido para o Estoril Praia (14.º), aos 50, o Paços de Ferreira chegou ao golo da tranquilidade aos 64, por Holsgrove.

Já o Marítimo, que está numa série de quatro derrotas consecutivas (FC Porto e Sporting de Braga em casa e Chaves e Portimonense fora), teve o ‘pássaro na mão’, a vencer até aos 84 minutos, mas não conseguiu segurá-lo.

Foi um ‘balde de água fria’ para a equipa da Madeira, que, depois de se ver em vantagem, com golo de Xadas, aos 13 minutos, viu o reforço algarvio Maurício igualar, aos 84, e Welinton Júnior consumar a reviravolta, aos 90+1.

A derrota mantém o Marítimo em 17.º, enquanto o Portimonense sobe ao oitavo lugar.

A 21.ª jornada prossegue no domingo, dia em que entra em campo o Sporting de Braga (terceiro), que recebe o Arouca (sétimo), a partir das 18:00, e ainda antes de o Casa Pia (sexto) receber o Vitória de Guimarães (quinto), em jogo com início às 20:30.

Mais cedo, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), o ‘aflito’ Santa Clara (16.º, 15 pontos) recebe o Famalicão (15.º, 21 pontos), equipa imediatamente acima na tabela.

A ronda apenas fica completa na segunda-feira, dia em que entra em campo o líder Benfica, que recebe o Boavista (nono), a partir das 21:15, já depois de o Sporting (quarto) defrontar fora o Desportivo de Chaves (11.º).