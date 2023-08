Liga europeia de andebol: Águas Santas venceu suíços do Winterthur

O Águas Santas venceu por 24-22 os suíços do Pfadi Winterthur, na Maia, na primeira mão da qualificação para a fase de grupos da Liga Europeia de andebol, em que recuperou de uma desvantagem de sete golos.

O Pfadi Winterthur entrou melhor no encontro e apesar da primeira vantagem ter pertencido ao Águas Santas, as rápidas transições da formação suíça traduziram-se numa vantagem de quatro golos em apenas sete minutos (6-2).

Apesar das tentativas por partes da equipa maiata, as dificuldades ofensivas persistiam e os cinco golos de diferença ao 11-6 levaram o treinador Ricardo Moreira a utilizar o primeiro ‘time out’ (paragem do tempo) com 16 minutos decorridos.

A reação do Águas Santas surgiu logo de seguida, com a redução da desvantagem para quatro golos (12-8), mas o Pfadi Winterthur respondeu com três remates certeiros consecutivos, atingindo a maior vantagem registada em todo o encontro (15-8).

Antes do intervalo, assistiu-se ao melhor momento dos maiatos, que impuseram um parcial de 4-0 e reduziram a diferença para apenas três no termo da primeira parte (15-12).

Bernardo Pegas, reforço dos maiatos oriundo do FC Gaia, entrou a marcar no segundo tempo e colocou a diferença em apenas dois, relançando a discussão de um jogo que não começou de feição para a formação da Maia.

Fábio Teixeira reduziu para a margem mínima (15-16) e o técnico suíço não hesitou em parar o encontro apenas três minutos após o início da segunda parte.

Apesar da paragem técnica, o empate surgiu com a assinatura de Bernardo Pegas (16-16) e à passagem do minuto 40 os maiatos regressaram à liderança – que não acontecia desde o 2-1 – pela mão de Fábio Teixeira.

A formação orientada por Ricardo Moreira deu seguimento ao bom momento e sensivelmente a meio do segundo tempo Pedro Cruz assistiu Francisco Fontes para a primeira vantagem de três golos (22-19).

Dois golos consecutivos do Pfadi Winterthur colocaram o marcador na diferença mínima, aos 22-21, levando o treinador dos maiatos a parar o encontro à entrada dos últimos dez minutos.

O empate voltou a surgir aos 22-22, mas o Águas Santas voltou à carga nos minutos finais e garantiu o triunfo por 24-22, com Gustavo Oliveira a assinar o último golo do encontro.

Bernardo Pegas e Fábio Teixeira, com cinco golos, foram os jogadores do Águas Santas em destaque na concretização, enquanto que no Pfadi Winterthur o melhor marcador foi Noam Leopold, com sete.

O encontro da segunda mão entre o Águas Santas e o Pfadi Winterthur, onde atua o pivô português Eduardo Mendonça, está agendado para 03 de setembro, pelas 16:00 (hora portuguesa), na Suíça.