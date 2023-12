Liga Europa: vitória do Sporting em jogo que só contava para o adversário

Dois golos do futebolista Gonçalo Inácio e outro de Gyökeres deram a vitória ao Sporting na receção ao Sturm Graz (3-0), em jogo da sexta e última jornada do Grupo D da Liga Europa.

A jogar em casa, e sem nada por decidir, Viktor Gyökeres inaugurou o marcador, aos 39 minutos. Na segunda parte, Gonçalo Inácio viria a ‘bisar’, aos 60 e 70 minutos, selando o resultado.

Com este triunfo, o Sporting termina esta fase de grupos com 11 pontos, menos três do que a líder Atalanta, que esta noite venceu os polacos do Raków, por 4-0. Os italianos acabaram assim por contribuir no ‘carimbo do passaporte’ do Sturm Graz para o ‘play-off’ da Liga Conferência Europa.

A ter de fazer pela vida, o Sturm Graz, que viu Nuno Santos testar os reflexos do guarda-redes Kjell Scherpen logo no primeiro minuto, foi procurando nos instantes iniciais jogar pausadamente e lentamente subir no terreno, na tentativa de manietar o Sporting.

Contudo, rapidamente se foi percebendo que a formação de Alvalade só sofreria um golo se ‘adormecessem’ todos os jogadores, inclusive o guarda-redes Franco Israel que, aos 27 minutos, defendeu um cabeceamento de Affengruber.

Ainda que o adversário não causasse grande pressão, o Sporting sentiu algumas dificuldades para a construção de jogo, na qual Francisco Trincão estava desinspirado, e, por isso, no primeiro tempo, os comandados de Rúben Amorim apostaram nas ações individuais para criar desequilíbrios na defensiva contrária.

Primeiro Trincão, na direita, tentou a sorte, depois Matheus Reis, na esquerda, lançado por Nuno Santos, passou Dimitri Lavalée e cruzou para Gyökeres fazer o 1-0, aos 39 minutos. O mesmo jogador viu o poste direito da baliza de Kjell Scherpen negar-lhe o ‘bis’, aos 41.

Ao intervalo, ficaram no balneário Matheus Reis, Gyökeres e Hjulmand, tendo entrado na segunda parte Gonçalo Inácio, Marcus Edwards e Morita, respetivamente.

As mudanças, por um lado, ‘antecipavam’ o clássico da próxima segunda-feira, com o FC Porto, e, por outro, apostavam na criatividade tanto de Edwards como de Morita, jogador, que aos 54 minutos, esteve perto de ampliar a contagem.

O golo da tranquilidade para o Sporting, e do nervosismo para o Sturm Graz, acabaria por surgir aos 60 minutos, quando Gonçalo Inácio, de cabeça, fez o 2-0, na sequência de um pontapé de canto apontado por Edwards.

Com o Raków a perder em casa frente ao Atalanta, por 2-0, os austríacos não se podiam dar ao luxo de derraparem sob pena de ficarem afastados das provas europeias, mas Gonçalo Inácio, aos 70, deixou os austríacos com as pernas a tremer quando fez o 3-0.

A sorte dos forasteiros ia acontecendo na Polónia já que, poucos segundos depois de terem sofrido o terceiro, a Atalanta marcaria o 3-0, mantendo-se assim com melhor diferença entre golos marcados e sofridos que o Raków (-5 para -6). Tudo se simplificou para os austríacos com o quarto golo da Atalanta, aos 90+2 minutos, já que em Alvalade o resultado não sofreria alteração.