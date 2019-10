Liga Europa: Sporting bate Rosenborg

Um golo do avançado congolês Bolasie, o primeiro pelo Sporting, foi suficiente para os ‘leões’ vencerem de forma sofrida o Rosenborg, por 1-0, no encontro da terceira jornada do grupo D da Liga Europa de futebol.

Perante um adversário que nunca tinha enfrentado e que não vence há 13 jogos fora de casa para a Liga Europa, – o último triunfo aconteceu em 2012 diante do Rapid Viena por 2-1 -, os ‘leões’ voltaram a estar aquém do que se esperava no Estádio José Alvalade, com o único tento a surgir apenas ao minuto 70, por intermédio de Yannick Bolasie, num lance em que beneficiou do desvio precioso de Even Hovland.

O Sporting ocupa agora o segundo posto da ‘poule’, com seis pontos, menos um do que o líder isolado, o PSV Eindhoven, que empatou sem golos na receção ao LASK Linz, terceiro, com quatro, enquanto o Rosenborg continua em último, sem qualquer ponto.

Como já seria expectável, após a derrota inesperada para a Taça de Portugal e que ditou a eliminação do Sporting, atual detentor do título, da prova, no campo do ‘terciário’ Alverca (2-0), o treinador Silas promoveu sete mudanças no ‘onze’, mantendo apenas Rosier na lateral direita, Doumbia a médio mais defensivo, Vietto no lado esquerdo do ataque e Luiz Phellype como homem mais adiantado.

Num encontro em que as claques do Sporting, nomeadamente a Juventude Leonina e o Diretivo Ultras XXI, estiveram proibidas de utilizar as respetivas faixas, bem como outros materiais, face à rescisão dos protocolos por parte da direção do clube, os ‘leões’ não deixaram de sentir o apoio do topo sul, mas não conseguiram corresponder em campo na primeira parte.

Apesar de apresentar superioridade diante do conjunto nórdico, a equipa portuguesa voltou, uma vez mais, a pecar no capítulo da finalização e a ser bafejada pela sorte perto do intervalo.

A melhor chance dos ‘leões’ pertenceu àquele que tem sido o ‘motor’ da equipa ao longo dos últimos tempos, o capitão Bruno Fernandes, ao bater um livre direto à barra da baliza de André Hassen, aos 17 minutos.

Antes, Luiz Phellype tinha dado o primeiro aviso, quando tentou corresponder ao cruzamento da direita de Marcos Acuña, travado pelo corte do central Novland.

O avançado Luciano Vietto, por duas vezes, também esteve em evidência, mas Hassen apresentou-se seguro entre os postes e ia anulando a passividade e o espaço concedido pela sua equipa.

O Rosenborg nunca mostrou ter argumentos para sequer discutir o resultado e só mesmo o relaxamento ‘leonino’ nos últimos 15 minutos quase permitiu aos nórdicos ‘gelar’ Alvalade, num lance em que Coates foi atabalhoado a cortar na direção do colega Doumbia, que, sem intenção, levou a bola a embater no ‘ferro’.

Se no primeiro tempo o Sporting controlou grande parte do jogo, no segundo o Rosenborg cresceu, ‘empurrou’ os ‘leões’ para o último terço do campo e Renan começou a ver a sua baliza verdadeiramente ameaçada.

Contudo, ao minuto 70, o congolês Bolasie, a meias com o defesa central Hovland, e depois de um remate enrolado de Vietto, estreou-se a marcar pela equipa portuguesa e desfez o ‘nulo’, para terminar com a ansiedade que já era visível no jogo ‘pobre’ do Sporting.

Os noruegueses, de Eirik Horneland, nunca deram o jogo como perdido e souberam ‘carregar’ sobre o Sporting na etapa final, quer pelo meio quer pelos flancos, mas o suplente utilizado Konradsen não teve a frieza para bater Renan já dentro da pequena área, quando viu Coates falhar a interceção.