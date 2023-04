Liga Europa: Roma de Mourinho vai defrontar Bayer Leverkusen

A jogar no Olímpico, a equipa de José Mourinho e Rui Patrício venceu o Feyenoord, por 4-1, após prolongamento, e apurou-se para as meias-finais da Liga Europa. O Leverkusen é o adversário que se segue.

Em desvantagem na eliminatória, depois de ter perdido em Roterdão, por 0-1, golo de Wieffer (53’), a Roma abriu o marcador por Spinazzola, aos 60’, lance confuso na área iniciado num lançamento de linha lateral quando se justificava pontapé de canto. Logo a abrir a segunda parte, Pellegrini acertara no poste.

A Roma controlava, mas o empate surgiu por Igor Paixão, desvio de cabeça a cruzamento de Szymanski, aos 80’, empate que selava o apuramento aos neerlandeses.

Apostas de Mourinho saídos do banco, mesmo sem estarem nas melhores condições físicas, Dybala e Abraham foram decisivos. O argentino marcou o segundo, aos 89’, a passe de Pellegrini, e no prolongamento o inglês assistiu El Shaarawy para o 3-1 (101’), já Ibañez acertara na trave (96’). Pellegrini fechou as contas, aos 109’, para delírio dos romanos.