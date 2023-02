Liga Europa: Roma de Mourinho deu a volta à eliminatória

O resultado em território austríaco havia ficado notoriamente encravado nas gargantas da nação romanista e o público respondeu presente na chamada ao estádio Olímpico, dando um forte e admirável incentivo à equipa da capital italiana, que até nem entrou bem na partida, já que Ibañez e Pellegrini foram admoestados com cartões amarelos logo no início do jogo.

Porém, ao fim dos primeiros 10 a 15 minutos, a Roma já mandava no encontro – sem Abraham, que, em dúvida, ficou ao banco, mas com Dybala que também corria o risco de falhar o jogo – e o primeiro sinal de perigo saiu da cabeça do astro argentino, aos 9’, obrigando Kohn a aplicar-se e, na recarga a atirar à trave, em ambos os casos de cabeça. O Salzburgo respondeu, através de uma desatenção da defensiva romana, e por pouco marcava, mas Kaergaard pegou mal na bola no momento do remate, frente a frente com Rui Patrício.

Aos 31’, Pellegrini disparou uma bomba para grande defesa de Kohn e parecia estar a desenhar-se uma repetição da primeira mão, com uma Roma mais perigosa e dominante e um Salzburgo a beneficiar da inspiração do guarda-redes e alguma sorte (na 1.ª mão, a Roma enviou duas bolas aos ferros).

Todavia, desta vez os austríacos não tinham antídoto para o ‘fator Spinazzola’: em velocidade vertiginosa, o lateral-esquerdo foi à linha de fundo, por duas vezes, cruzar e assistir para os golos de Belotti (33’) e Paulo Dybala (40’), este último com uma conclusão magnífica, à altura da fama e classe que se lhe reconhecem.

Na segunda parte, essencialmente, a Roma geriu o jogo a seu bel-prazer, ainda esteve perto do 3-0, por Cristante (que bomba aos 60’), enquanto o Salzburgo procurou responder sem sucesso e sem incomodar Rui Patrício, apesar das substituições progressivamente operadas pelo treinador alemão Matthias Jaissle, incapaz de quebrar o rigor e organização da Roma, que segue em frente sem deixar dúvidas quanto à justiça do vencedor da eliminatória.