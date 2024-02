Liga Europa: Qarabag considera Braga “superior”

O treinador do Qarabag, Gurban Gurbanov, disse esta quarta-feira que o Sporting de Braga é superior, mas prometeu muita luta, quinta-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol.

“Espero um jogo muito difícil, contra um adversário que mostra um futebol atrativo e é muito rápido. Mas, a minha equipa está preparada para esta batalha e estou confiante que vamos demonstrar um bom futebol. Vai ser um jogo interessante”, disse o técnico da equipa do Azerbaijão, de 51 anos, na conferência de imprensa de antevisão.

O treinador desvalorizou os recentes maus resultados dos bracarenses, nomeadamente a goleada por 5-0 sofrida diante do Sporting, no domingo, para o campeonato, considerando que “é muito difícil jogar ao mesmo nível durante toda a época”.

E, sem querer quantificar, atribuiu o favoritismo do Sporting de Braga: “São superiores, mas não aceitamos isso e vamos dar guerra em campo e lutar até ao fim”.

“Tentamos não falar dessas coisas [maior poderio económico dos minhotos], nem fazer essas comparações. Temos bastante experiência, jogamos há muitos anos nestas competições, já analisámos o rival e queremos mostrar o nosso jogo como sempre fazermos”, prosseguiu.

Líder destacado do campeonato interno, com 16 pontos de vantagem para o segundo classificado, o Qarabag é o crónico campeão do longínquo Azerbaijão, com nove títulos conquistados na última década.

A equipa do país do leste europeu, que dista cerca de cinco mil quilómetros de Portugal, foi segunda classificada do grupo H da Liga Europa, no qual só perdeu com os alemães do Bayer Leverkusen, atuais líderes da Bundesliga.

Com vários jogadores que já passaram pelo futebol português, foi Júlio Romão (que jogou no Santa Clara em 2020/21 e 2021/22) o escolhido para falar ao lado do técnico.

O médio brasileiro frisou que quinta-feira “vai ser um grande dia” para ele e outros jogadores do Qarabag que já passaram por Portugal.

“Sabemos um pouco como é jogar contra o Braga. Apesar da recente derrota, não deixa de ser uma grande equipa, com um treinador que gosta de ter a bola. Treinámos forte e estamos motivados para fazer um bom jogo amanhã [quinta-feira]”, disse.

Júlio Romão acrescentou esperar “um jogo dividido, de detalhes”.

“Estamos num momento bom, não é de agora que jogamos na Liga Europa, temos experiência, mas vamos jogar contra uma grande equipa, com grandes jogadores. Vai ser um jogo muito difícil, em que cada equipa pode ganhar”, afirmou.

O jogador, de 25 anos, revelou ainda que o ponto forte do Qarabag é o contra-ataque.

“A nossa equipa joga muito no contra-ataque, também gostamos de ter a bola, como já o mostrámos no nosso campeonato e na Liga Europa, mas o nosso ponto forte é o contra-ataque. Quando recuperamos a bola, saíamos rápido para tentar fazer golo”, analisou.

Qarabag e Sporting de Braga defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado pelo dinamarquês Marten Krogh.