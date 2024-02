Liga Europa: o dia de Di María

Dois penáltis do futebolista Di María deram a vitória ao Benfica na receção aos franceses Toulouse, por 2-1, em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

O argentino inaugurou o marcador, aos 68 minutos, Desler, aos 75, empatou, tendo o ‘nó’ sido desfeito, aos 90+8, novamente pelo campeão mundial, em mais uma grande penalidade convertida com enorme frieza.

No regresso à Europa, o treinador Roger Schmidt faz apenas duas alterações face ao empate em Guimarães (2-2), com Bah e Morato a ficarem no banco, substituídos por Álvaro Carreras e Arthur Cabral.

A primeira parte foi demasiado má, com os franceses a mostrarem claramente que tinham viajado para a Luz com o intuito de não perder o jogo, exagerando na ‘queima de tempo’ aquando da cobrança dos pontapés de baliza.

A linha de cinco defesas, num esquema de 5-4-1, procurou tapar todos os caminhos para a baliza de Guillaume Restes, dificultando e de que maneira o trabalho de um Benfica que tinha em Kokçu um jogador inconformado e que procurava abrir espaços com passes para as costas da defesa do Toulouse, mas sem sucesso.

A verdade é que apesar de o 14.º classificado da Liga francesa ter mostrado ser uma presa fácil, o Benfica apenas conseguiu fazer dois remates dignos de destaque antes do intervalo.

Primeiro Rafa, aos 38 minutos, que levou a bola a bater na trave da baliza de e depois João Mário, aos 45+1, que também não conseguiu bater o guardião gaulês, atirando ligeiramente ao lado.

O Toulouse continuou a apostar na arte de perder tempo em vez de jogar futebol. Tudo era pretexto para que a bola não rolasse no relvado, até quando Logan Costa teve necessidade de trocar de camisola, por se encontrar rasgada, recusando-se, num primeiro momento, a sair do campo.

Curiosamente, foi precisamente esse jogador estar na origem do primeiro golo do Benfica, ao tocar a bola com o braço na área, cometendo uma grande penalidade, convertida por Di María, aos 68 minutos, após intervenção do VAR.

A entrada de Bah, que rendeu Álvaro Carreras, e de David Neres, para o de João Mário, aos 59 minutos, tornou os ‘encarnados’ mais ofensivos, mas, com o passar do cronómetro, a equipa foi ficando defensivamente desequilibrada.

O Toulouse percebeu isso e acabou por chegar ao empate, aos 75 minutos, depois de uma jogada de insistência de Dallinga que encontrou Desler ‘esquecido’ ao segundo poste, para este ‘gelar’ a maioria dos 56.553 espetadores presentes na Luz.

A entrada de Marcos Leonardo, aos 87 minutos, para o lugar de Athur Cabral, apenas teve nota de destaque porque o jogador acabou pisado por Mawissa, aos 90+6, dando origem ao golo da vitória do Benfica, na grande penalidade convertida por Di Maria, aos 90+8.