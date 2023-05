Liga Europa: Mourinho vai à Alemanha em vantagem

Com as bancadas a fervilharem no apoio à equipa da casa, os homens de José Mourinho não ficaram contagiados pelo ambiente favorável e viram o Bayer Leverkusen entrar melhor no jogo, com Rui Patrício a ter de entrar em ação logo no primeiro minuto para segurar remate de Andrich, a culminar boa jogada de envolvimento.

Foi o primeiro aviso alemão, logo na primeira saída para o ataque, e foi prenúncio para 15 minutos em que a Roma não se conseguiu encontrar em termos ofensivos, voltando a ver a baliza de Patrício visada aos 7 minutos, num remate de Wirtz que rasou o poste direito para descanso do guarda-redes luso, que seria batido se a trajetória da bola tivesse sido outra.

Com dois avisos madrugadores, os romanos não quiseram levar o terceiro e lutaram para reequilibrar o jogo, o que acabaram por conseguir depois de Ibañez, na sequência de um livre indireto de Pellegrini, ter cabeceado forte e colocado para uma das várias defesas de Hradecky, que evitou o 1-0 aos 19’ com a ponta dos dedos, no que foi o primeiro e único remate enquadrado e perigoso da equipa de José Mourinho até ao intervalo.

O lance teve o condão de despertar a Roma, que a partir daí equilibrou as operações e conseguiu controlar melhor as investidas do Bayer, encontrando também o mapa para chegar mais vezes ao último terço dos germânicos, que aos 35’ sofreram contrariedade com a lesão do central Koussonou, que foi rendido por Bakker.

Após o intervalo, a Roma evitou que os homens de Leverkusen entrassem como no início do jogo e deu prova de superioridade que acabou por conduzir ao golo, aos 63’, numa jogada de Bove que Abraham procurou finalizar, com remate à meia volta na grande área que Hradecky defendeu, mas que fez a bola sobrar para recarga bem sucedida do médio de 20 anos, que se tornou no mais jovem jogador romano a marcar numa meia-final europeia.

Após o golo, o Bayer procurou reagir, teve mais bola, mas só conseguiu pregar ligeiro susto à Roma numa saída em que Rui Patrício chocou com Ibañez e viu a bola sobrar para Frimpong, que rematou para a baliza mas viu Cristante fazer de Patrício, evitando o golo com o peito e segurando a precioso vantagem para o jogo da Alemanha, que tendo em conta o que se viu o Bayer fazer, sobretudo na primeira parte, não será nada fácil para os italianos.