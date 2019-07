Liga Europa: luxemburgueses no caminho do V.Guimarães

O Vitória de Guimarães vai defrontar os luxemburgueses do Jeunesse Esch na segunda pré-eliminatória de qualificação para a Liga Europa de futebol, numa ronda a disputar em 23/25 de julho e 30 julho/01 de agosto.

Os vimaranenses, quintos classificados na I Liga portuguesa, aguardavam pelo desfecho da primeira ronda preliminar entre os cazaques do Tobol e o Jeunesse Esch.

Depois de um empate sem golos no primeiro jogo, o Jeunesse Esch empatou novamente, mas a 1-1, com o golo fora a dar vantagem à equipa do Luxemburgo. Um autogolo de Meddour, aos 22 minutos, deu vantagem ao Tobol, mas o Jeunesse igualou por Arslan, aos 59, de grande penalidade.

O Sporting de Braga, quarto na I Liga, disputa a terceira pré-eliminatória, e o Sporting, terceiro, tem entrada direta na fase de grupos.