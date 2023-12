Liga Europa: Leverkusen e Liverpool garantem primeiros lugares nos seus grupos

Com uma jornada por disputar, o Bayer Leverkusen, que continua em grande e venceu o Hacken, na Suécia, por 2-0, garantiu o primeiro lugar do grupo e consequente passagem aos oitavos de final da Liga Europa. O mesmo fez o Liverpool, depois de golear (4-0), em Anfield, o LASK Linz, com o primeiro golo a ser marcado por Luis Díaz.

Num jogo de loucos frente ao Ajax (4-3), o Marselha também já garantiu que continua na competição e precisará de empatar em Inglaterra, frente ao Brighton, na última ronda, para se apurar como vencedor do grupo.

Noutro jogo com bastantes golos, o Villarreal bateu o Panathinaikos, por 3-2, e tem fechada a presença no ‘play-off’, podendo ainda subir à liderança do grupo F. Também o Slavia Praga vai continuar na Liga Europa, depois do 3-2 alcançado em casa do Sheriff.

Por fim, a Roma, de José Mourinho, empatou a um golo em casa do Servette, tem lugar assegurado no ‘play-off’ e precisará de vencer o Sheriff, em casa, na última jornada, e esperar que o Slavia perca na receção aos suíços para ainda chegar ao 1.º lugar do grupo.