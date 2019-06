Liga Europa: duelo entre portugueses e luxemburgueses em perspetiva

O sorteio da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa, realizado em Nyon, na Suíça, ditou um possível encontro entre os luxemburgueses do Jeunesse Esch e os portugueses do Vitória de Guimarães. Para tal é preciso que o conjunto do Luxemburgo ultrapasse o Tobol Kostanay, do Cazaquistão, na 1.ª pré-eliminatória da competição.

O vencedor da eliminatória entre luxemburgueses e cazaques irá disputar o acesso à Liga Europa com o Vitória em duas mãos, a 25 de julho e a 1 de agosto, sendo o segundo jogo realizado na cidade berço.

Recorde-se que o Jeunesse Esch ficou em terceiro na liga luxemburguesa. Pela frente terá para já o Tobol que alcançou a mesma classificação no campeonato do Cazaquistão. Importa notar que, devido ao calendário desportivo cazaque, o Tobol Kostanay já se encontra em plena época, com 14 jornadas do campeonato disputadas, encontrando-se neste momento na liderança da tabela.