Liga Europa: Carvalhal quer ser líder do grupo G

O treinador Carlos Carvalhal, do Sporting de Braga, quer ganhar ao Zorya quinta-feira, na sexta e última jornada do grupo G da Liga Europa de futebol, e tentar ainda ficar em primeiro lugar.

Depois da vitória na Grécia, sobre o AEK Atenas, na quinta-feira passada (4-2), os minhotos já estão apurados para os 16 avos de final da Liga Europa, tal como o Leicester (que recebe a equipa helénica), ambos com 10 pontos.

O Sporting de Braga pode ainda chegar ao primeiro lugar do grupo, precisando para isso de fazer melhor resultado diante dos ucranianos do que os ingleses com os gregos.

“Mais importante é a qualificação, era o objetivo prioritário. Se pudermos aliar a isso ficar em primeiro vamos fazê-lo, não dependemos de nós, mas vamos entrar determinados e com confiança”, disse Carlos Carvalhal, em conferência de imprensa.

O treinador disse sentir-se “muito orgulhoso e satisfeito com o grupo e o trabalho realizado até ao momento num contexto nada fácil”: “Acidentes [derrota com o Belenenses SAD, por 2-1, na última jornada da I Liga] acontecem a todas as esquipas, principalmente às que estão nas competições europeias, e não só em Portugal”, afirmou.

O técnico destacou o percurso do Sporting de Braga em todas as competições e deixou elogios ao Zorya.

“Só uma equipa muito boa consegue ganhar 3-0 ao AEK Atenas [fora] e ao Leicester [1-0, em casa]. É uma equipa mais equilibrada, principalmente defensivamente, e está melhor ainda que na altura [jogo na Ucrânia, vitória por 2-1 do Sporting de Braga]. Amanhã [quinta-feira], vamos ter que ser uma equipa completa, esconder os seus pontos fortes e explorar os pontos fracos”, disse.

Sem Esgaio, castigado, e Gaitán, Moura e Rui Fonte, a recuperarem de lesões, Carlos Carvalhal vai ainda deixar de fora Castro, que “precisa urgentemente de descansar” e que jogou nos últimos dois jogos, “sobretudo no último, com algum sacrifício”.

Além de Hernâni, Rodrigo Gomes e Rui Ribeiro, jovens jogadores que já são habitualmente chamados à equipa principal, hoje treinaram também Vítor, Schurrle e Bruno Rodrigues, que se têm destacado na equipa B.

O jogo realiza-se às 20h00 de quinta-feira em Braga.