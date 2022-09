Liga Europa: Braga foi à Suécia ganhar

O Sporting de Braga começou da melhor maneira o grupo D da Liga Europa de futebol ao vencer, na Suécia, o Malmö por 2-0, com golos de Bruno Rodrigues e Ricardo Horta, de penálti.

O jovem defesa central, em estreia absoluta esta época, marcou aos 30 minutos e Ricardo Horta fez o segundo, de grande penalidade, aos 70, dando um triunfo tranquilo a Artur Jorge no seu primeiro jogo como treinador nas competições europeias.

O Sporting de Braga, que já lidera o grupo após a vitória por 1-0 do Union Saint-Gilloise, fora, sobre o Union Berlim, mostrou superioridade absoluta em todo o encontro e quebrou a ‘malapata’ de nunca ter vencido na Suécia, somando a quinta vitória consecutiva em seis jogos oficiais esta temporada (mais um empate).

Na estreia, o novo treinador, Age Hareide, o terceiro do Malmö esta temporada, fez poucas mudanças – três – em relação ao último ‘onze’, mas a equipa sueca mostrou poucos argumentos e somou a terceira derrota consecutiva, acentuando o estado de crise.

A primeira parte pertenceu quase por completo ao Sporting de Braga que, sob a batuta de André Horta, desde cedo assumiu o controlo do jogo.

Já depois de ameaças de Ricardo Horta (13) e de um golo anulado a Abel Ruiz, por fora de jogo (18), Vitinha cabeceou à barra após centro de Fabiano da direita (24).

Foi, por isso, sem surpresa que os minhotos chegaram ao golo, na sequência de um canto cobrado por André Horta: Paulo Oliveira desviou ao primeiro poste e, Bruno Rodrigues, ao segundo e de calcanhar, inaugurou o marcador (30).

Logo a seguir, só uma grande defesa de Diawara ao remate de Ricardo Horta impediu o segundo golo dos bracarenses.

O Malmö, que se viu privado de Rakip devido a lesão aos 22 minutos (entrou Turay), praticamente só defendeu durante o primeiro período e só criou duas ocasiões perigosas, por Hadzikadunic (27) e Turay (39).

A equipa da casa surgiu após o intervalo com duas alterações, tendo entrado Sergio Peña e Toivonen e, logo no primeiro minuto da segunda parte, Christiansen obrigou Matheus a defesa muito atenta.

O lance não teria continuidade no Malmö e, num ritmo mais baixo, o Sporting de Braga dominou a partida.

Logo a seguir, Vitinha fez golo, mas o lance, muito no limite do fora de jogo (durou algum tempo a ser analisado pelo videoárbitro), seria invalidado (47).

Aos 58 minutos, Berget falhou o remate em excelente posição para visar a baliza de Matheus, mas, já com Álvaro Djaló no lugar de Vitinha (61), seriam os ‘arsenalistas’ a marcar novamente, de grande penalidade, que puniu uma falta de Peña sobre Sequeira só sancionada depois do árbitro, alertado pelo VAR, visionar as imagens.

Ricardo Horta atirou para o mesmo lado que contra o Vitória de Guimarães, na última jornada da I Liga, no sábado, mas desta vez acertou na baliza (70).

Com o segundo golo do Sporting de Braga, o Malmö perdeu a réstia de motivação que poderia ter e só um remate de Christiansen, após mau corte de Paulo Oliveira, criou alguma sensação de perigo (72).

Artur Jorge aproveitou para descansar alguns jogadores e dar minutos a outros, lançando o reforço recente Racic e Rodrigo Gomes (74) e, mais perto do final, Castro e Borja (outra estreia, 85).