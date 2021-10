Liga Europa: Braga consegue primeira vitória

O Sporting de Braga venceu hoje na receção aos dinamarqueses do Midtjylland, por 3-1, e somou a primeira vitória no Grupo F da Liga Europa de futebol, no jogo da segunda jornada, subindo a segundo do agrupamento.

No Estádio Municipal de Braga, Evander adiantou os dinamarqueses, aos 19 minutos, de grande penalidade, mas Galeno (aos 55, de penálti, e aos 90+5) e Ricardo Horta (62), que tinha desperdiçado uma grande penalidade na primeira parte, consumaram a reviravolta.

Com este triunfo, o Sporting de Braga subiu à vice-liderança do agrupamento, com três pontos, a três dos sérvios do Estrela Vermelha, que hoje venceram por 1-0 o Ludogorets, que, tal como o Midtjylland, soma um ponto.

