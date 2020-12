Liga Europa: Benfica enfrenta Arsenal

O Benfica vai defrontar os ingleses do Arsenal nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol da época 2020/21, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira na sede da UEFA, em Nyon (Suíça).

O vice-campeão português, finalista vencido da prova em 1983, 2013 e 2014, vai disputar a primeira mão no Estádio da Luz, em Lisboa, e a segunda em Londres, uma vez que não foi cabeça de série no sorteio, por ter terminado em segundo lugar no Grupo D, atrás do Rangers.

Os encontros da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa estão agendados para 18 de fevereiro de 2021, enquanto os da segunda mão disputam-se em 25 de fevereiro.