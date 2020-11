Liga Europa: Benfica empatou na Luz e não ganhou para o susto

Benfica e Rangers empataram a três golos, em jogo da quarta jornada do grupo D da Liga Europa de futebol que os ‘encarnados’ estiveram a perder até poucos segundos do apito final.

No Estádio da Luz, o Benfica ficou em vantagem logo aos dois minutos, graças a um autogolo de Goldson. Diogo Gonçalves, aos 24, retribuiu a ‘prenda’ escocesa, colocando o marcador em 1-1, e um minuto depois foi Kamara a marcar, concretizando a ‘cambalhota’ escocesa no marcador. Já na segunda parte, Alfredo Morelos (51) ampliou para 3-1, mas o Benfica conseguiu o que parecia impossível perante uma exibição tão desinspirada e alcançou o empate com golos de Rafa (77) e Darwin (91).

Com este empate, Benfica e o Rangers dividem a liderança do grupo D, com sete pontos, com as ‘águias’ a visitarem a Escócia no próximo dia 26, no jogo que possivelmente decidirá quem vence o grupo.

Num jogo frente à equipa que Jorge Jesus reconheceu que era o principal adversário deste grupo D, dificilmente o Benfica podia ter sonhado com melhor começo: logo aos dois minutos, um autogolo de Goldson colocou as ‘águias’ em vantagem.

Rafa pressionou Helander na saída de bola, ganhou o duelo com o central sueco e, ao tentar assistir Seferovic, acabou por meter a bola na zona de Goldson, que inadvertidamente desviou para a própria baliza.

O golo madrugador serenou a equipa de Jorge Jesus e desorientou a formação orientada por Steven Gerrard, que nos minutos seguintes foi completamente maniatada pelo Benfica, com Pizzi a dispor nesse período da melhor ocasião para fazer o 2-0.

Se o começo foi de sonho, pouco depois do primeiro quarto de hora o Benfica viveu minutos de pesadelo. Aos 19, Otamendi derrubou Kent quando este ia isolado, e o árbitro espanhol Gil Manzano não teve dúvidas e mostrou o cartão vermelho direto ao defesa argentino, deixando o Benfica a jogar com dez.

Mas foi só o começo das dificuldades para as ‘águias’, que aos 24 sofreram o empate, num lance em que Diogo Gonçalves retribuiu o autogolo do Rangers e também ele marcou na própria baliza, depois de um cruzamento tenso de Tavernier que apanhou o lateral desprevenido.

O Benfica abanou, estava perdido em campo e o vice-campeão escocês não se fez rogado, fazendo na jogada seguinte o 2-1 e operando a reviravolta no marcador.

Em mais um lance em que a defesa do Benfica se expôs demasiado, com Nuno Tavares a ser ‘massacrado’ no lado esquerdo, Kamara recebeu na zona central e aproveitou a falta de pressão para disparar para a vantagem escocesa, com Vlachodimos a deixar a impressão de que podia ter feito mais para impedir o golo do finlandês.

Em poucos minutos, todo o cenário se inverteu na noite chuvosa de Lisboa e o Benfica, que dominou por completo os primeiros minutos de jogo, passou por grandes dificuldades para chegar ao intervalo só com um golo de desvantagem, com o Rangers a carregar sobre a frágil defesa portuguesa.

Na entrada para o segundo tempo, Jorge Jesus trocou os laterais Diogo Gonçalves e Nuno Tavares por Gilberto e Grimaldo, e foram precisamente o brasileiro e o espanhol a ficarem mal na ‘fotografia’ no lance do 3-1.

Aos 51, Tavernier deixou Grimaldo nas ‘covas’ em mais um lance nas costas da defesa e cruzou para a pequena área, onde Morelos foi mais lesto do que Gilberto e surgiu nas suas costas a encostar para o 3-1, confirmando a total desorientação na equipa lusa e alcançando o estatuto de máximo goleador europeu dos ‘protestantes’, com 22 golos em provas da UEFA.

Já depois de passar por novos calafrios na sua defesa, o Benfica regressou à discussão do resultado com um golo de Rafa, quando o relógio assinalava 77 minutos. Darwin ganhou um lance à defesa escocesa, aguentou a pressão e assistiu o extremo português, que com a baliza à sua mercê só teve de encostar.

Com tudo em aberto para os minutos finais, o Benfica, mesmo passando por grandes dificuldades na sua defesa, conseguiu o que já ninguém esperava: reduzir a desvantagem, com Rafa a finalizar uma jogada de insistência de Darwin, e chegar mesmo ao empate a três golos, numa desmarcação do avançado uruguaio, que, já em cima do apito final, não acusou a pressão e, no frente a frente com o guarda redes escocês, atirou para o 3-3.

O golo do ponta de lança salvou o Benfica da primeira derrota na Liga Europa e aumentou para 24 o número de encontros que as ‘águias’ levam sem perder na prova, estabelecendo assim um novo recorde nesta prova da UEFA.