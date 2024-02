Liga Europa: a surpresa veio da Bélgica

Os croatas do Dínamo Zagreb e os belgas do Union Saint-Gilloise surpreenderam os favoritos Betis e Eintracht de Frankfurt, respetivamente, qualificando-se para os oitavos de final da Liga Europa de futebol.

Não obstante a surpreendente vitória do Dínamo Zagreb, em Sevilha, na primeira mão, por 1-0, era expectável que o Betis tivesse ainda uma palavra a dizer na discussão da eliminatória, mas a equipa croata, que esteve hoje a perder, conseguiu alcançar o seu objetivo.

Os espanhóis, com os portugueses Rui Silva na baliza e William Carvalho no meio-campo, anularam a vantagem dos croatas trazida da primeira mão, quando o avançado congolês Cédric Bakambu abriu o marcador aos 38 minutos, mas o Dínamo empatou aos 59, pelo médio japonês Takuro Kaneko, e ‘carimbou o passaporte’ para os oitavos de final.

Já o Union Saint-Gilloise, que tinha empatado a dois golos em Bruxelas, com o Eintracht Frankfurt, foi à Alemanha vencer por 2-1, chegando a estar a vencer por 2-0, graças aos golos do suíço Cameron Puertas e do avançado alemão Dennis Eckert, aos 47 e 80 minutos, tendo a equipa germânica reduzido perto do fim, aos 87, pelo francês Dine Ebimble, que tinha sido lançado em campo aos 62 a render o português Aurélio Buta.

De destacar ainda as dificuldades dos neerlandeses do Ajax para eliminar os noruegueses do Bodo/Glimt, o que só aconteceu no prolongamento, após a igualdade a um golo que se verificava no final do tempo regulamentar, tendo o golo decisivo surgido apenas ao minuto 114, marcado pelo médio Kenneth Taylor.

Nos restantes jogos do play-off de acesso aos ‘oitavos’, realce para a vitória categórica dos noruegueses do Molde, na Polónia, frente ao Legia, por 3-0, a confirmar o triunfo da primeira mão, em casa, por 3-2.

Pelo Legia alinharam dois jogadores portugueses, o lateral esquerdo Yuri Ribeiro e o médio Josué, ex-FC Porto, que capitaneou a equipa, além do ala Gil Dias, ex-Benfica, que entrou em campo aos 70 minutos, para o lugar do médio japonês Ryoya Morishita.

Outra das equipas que alinhou com jogadores portugueses foi o Olympiacos, da Grécia, que foi à Hungria vencer o Ferencvaros por 1-0, com a ajuda de cinco lusos, o central David Carmo, os médios André Horta e Chiquinho, e o extremo Daniel Podence, além de João Carvalho, lançado em campo aos 90 minutos.

A equipa grega confirmou a vitória por 1-0 da primeira mão, tal como os austríacos do Sturm Graz, que foram a Bratislava vencer o Slovan, da Eslováquia, pelo mesmo resultado, depois de na Áustria terem goleado por 4-1, assegurando a passagem aos oitavos de final.