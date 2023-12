Liga dos Campeões: Sporting faz frente ao Young Boys

O Sporting vai defrontar os suíços do Young Boys no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, ditou esta segunda-feira o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.

Os ‘leões’, segundos colocados no Grupo D da competição, jogam na Suíça em 15 de fevereiro e recebem os terceiros classificados do Grupo G da Liga dos Campeões no dia 22 de fevereiro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O Sporting disputou o acesso aos oitavos, então os 16 avos de final, em nove ocasiões, qualificando-se em 2009/10 (Everton), 2011/12 (Legia Varsóvia), 2017/18 (Astana) e 2022/23 (Midtjylland), tendo sido eliminado em 2010/11 (Rangers), 2014/15 (Wolfsburgo), 2015/16 (Bayer Leverkusen), 2018/19 (Villarreal) e 2019/20 (Besaksehir).

O sorteio confirmou ainda o desfecho para a equipa azul e branca, que vai enfrentar o Arsenal primeiro em casa, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, e depois em Londres

O jogo da primeira-mão vai jogar-se entre os dias 13/14 e 20/21 de fevereiro, já o da segunda-mão vai ter lugar nos dias 5/6 e 12/13 de março de 2024.