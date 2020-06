Liga de surf começa na semana que vem

É já no próximo dia 19 de junho que irá acontecer o arranque da Liga MEO Surf 2020, a principal competição de Surf em Portugal, que define os títulos máximos de campeões nacionais. A praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, irá receber os melhores surfistas nacionais para o Allianz Figueira Pro, naquela que será a primeira prova de surf a ser retomada em todo o Mundo depois do surgimento da pandemia do Covid-19.

O mais recente diploma sobre o estado de calamidade em Portugal deu permissão ao regresso de provas individuais e ao ar livre, onde se inclui a Liga MEO Surf. Dessa forma, a Associação Nacional de Surfistas uniu esforços com todos os parceiros da Liga MEO Surf para consumar o regresso das provas ao mar dentro de 10 dias, seguindo todas as recomendações da Direção Geral de Saúde.

Após o adiamento das três primeiras etapas da Liga MEO Surf devido à pandemia que assolou praticamente o Mundo inteiro, o Allianz Figueira Pro vai servir como etapa de abertura da temporada, sendo que de seguida os melhores surfistas nacionais seguem para a Praia de Ribeira D’Ilhas, de 3 a 5 de Julho, para o Allianz Ericeira Pro. Encontra-se ainda em programação mais uma etapa neste período de arranque do verão.

Liga#1 – 19 a 21 de junho: Allianz Figueira Pro

Liga#2 – 3 a 5 de julho: Allianz Ericeira Pro

Liga#3 – a definir

Depois da realização das três primeiras etapas, a Liga MEO Surf vai ter uma pausa, regressando após o verão para a realização das duas últimas etapas, que serão determinantes para as contas do título nacional: o Renault Porto Pro e o Bom Petisco Cascais Pro, que aguardam informações do calendário internacional para a definição final da data.

A nível televisivo, todas as etapas poderão ser acompanhadas em direto na Sport TV, assim como nos restantes meios oficiais: facebook do MEO, app do MEO – disponível na posição 810 da grelha de canais MEO, esta app será gratuita para clientes com MEO Box (ADSL e Fibra), permitindo aos consumidores assistirem a toda a Liga no conforto das suas casas -, www.ansurfistas.com e redes sociais em @ansurfistas.

