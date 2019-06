Liga das Nações: Seleção festejou na Avenida dos Aliados

A seleção de futebol de Portugal celebrou com milhares de adeptos, na Avenida dos Aliados, no Porto, a conquista da Liga das Nações, o primeiro troféu desta nova prova da UEFA.

Eram cerca das 23:30 quando o grupo subiu à varanda da câmara municipal do Porto, iluminada com as cores de Portugal, com o ‘capitão’ Cristiano Ronaldo a liderar o grupo e rapidamente exibir o troféu à multidão.

“Vamos cantar todos… ‘campeões, campeões, nós somos campeões”, começou por desafiar o madeirense, que assumiu o papel de mestre de cerimónias, levando os milhares de presentes ao delírio, festejando o triunfo por 1-0 sobre a Holanda, na final no Estádio do Dragão.

Cristiano Ronaldo congratulou-se com a sua primeira festa nos Aliados – “é impressionante, lindo, estou emocionado” – e, “em nome da seleção”, agradeceu o calor humano que o grupo sentiu nestes dias de trabalho no Porto.

“Em nome da seleção, todos os meus companheiros, presidente, treinadores, um obrigado muito grande, pois sem vocês isto não era possível. Com o apoio com a Suíça e hoje, sentimos a vossa força e energia. Muito obrigado, pessoal”, disse.

Seguiu-se o treinador Fernando Santos, que agradeceu o entusiasmo em torno da seleção, dedicando a taça a todos os que ali celebravam: “Viva o Porto, viva Portugal”.

O microfone passou também pelo marcador do único golo, Gonçalo Guedes, que elogiou a equipa e o público, o mesmo sucedendo com Pepe – “representar o país é para todos algo único” -, mais habituado ao palco da festa, neste caso ao serviço do FC Porto.

Fernando Gomes, presidente da federação, também teve direito a tempo de antena ao microfone, exacerbando a “felicidade” pela conquista da Liga das Nações.

O hino finalizou a cerimónia, que durou menos de 15 minutos, mas foi intensa, com o grupo a recolher rapidamente ao autocarro da seleção e desaparecer na noite, sendo brindada por milhares no seu trajeto na Invicta.

Os Aliados continuaram em festa com música, comes e bebes, celebrações vigiadas de perto por forte contingente policial.