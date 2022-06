Liga das Nações: Portugal vence no jogo 100 de Fernando Santos

Portugal recebeu e venceu esta quinta-feira, em Alvalade, a seleção da República Checa, por 2-0, num encontro a contar para a terceira jornada do Grupo 2 da Liga das Nações. Cancelo e Guedes marcaram os golos da vitória no 100.º jogo de Fernando Santos pela equipa das quinas.

Ao contrário do jogo de domingo, em que Portugal sentiu algumas dificuldades nos primeiros minutos face à pressão da Suíça, cedo se percebeu que os checos foram a Lisboa procurar “o pontinho”.

A primeira metade do encontro foi pautada por algumas perdas de tempo da equipa de branco, sobretudo pelo seu guarda-redes, Stanek, e pelas esporádicas saídas em contragolpe checas.

Logo aos 03 minutos, um dos elementos do duplo pivot de Fernando Santos, o camisola 14 William Carvalho, foi sancionado com a cartolina amarela devido a uma entrada dura sobre um adversário.

O primeiro lance de perigo estava reservado para o décimo minuto de jogo, com Rúben Neves a desferir um remate potente que passou ao lado do poste esquerdo da baliza checa.

Cinco minutos mais tarde, foi a vez de William responder a um cruzamento vindo do flanco esquerdo, mas a bola foi desviada e saiu pela linha de fundo. Na sequência do pontapé de canto, Ronaldo fez-se a uma bola perdida dentro da área mas rematou de forma frouxa.

A equipa de Fernando Santos, que cumpriu o seu 100.º jogo enquanto selecionador, dominava mas numa desatenção consentiu à Chéquia um remate à baliza do portista Diogo Costa. O jovem, que atualmente divide o lugar com o leiriense Rui Patrício, controlou com os olhos.

Seguiram-se mais uns minutos de controlo de bola português, com o capitão da seleção nacional a tentar, novamente, dar uma alegria aos compatriotas. Apesar da grande correria do veterano, o esférico acabou por não acertar no alvo.

Em mais uma rápida resposta, o avançado Jan Kuchta pôs à prova o guarda-redes luso, que voltou a mostrar ao treinador que é opção válida para os jogos “a doer”.

Foi aos 33 minutos que Portugal sorriu. Bernardo Silva, na direita, trabalhou bem e assistiu com mestria o colega de equipa do City João Cancelo.

Aberto o marcador, os checos retraíram-se e pouco mais incomodaram até ao intervalo, ao contrário do atual campeão da Liga das Nações, que aos 38′ viu Gonçalo Guedes rematar de forma certeira ao ângulo inferior esquerdo dos visitantes. Estava feito o 2-0, com novo último passe de Bernardo Silva.

Depois do período de descanso, e visivelmente insatisfeito com o desempenho dos seus homens, o timoneiro Jaroslav Silhavy decidiu promover uma dupla alteração. Para os lugares de Kuchta e Havel entraram Jurecka e Jemelka.

A segunda parte até começou mal para Portugal, que esteve perto de sofrer logo aos 48′, mas Costa aliou-se à defensiva impenetrável de vermelho e verde e evitou males maiores.

Depois do susto, o elenco português voltou a tomar as rédeas da partida e viu Gonçalo Guedes isolar CR7 na área adversária com um passe em profundidade. Ronaldo bem tentou, mas não conseguiu desviar para o fundo das redes.

Aos 60 minutos, contra-ataque perigosíssimo da República Checa, com o tridente ofensivo a ter que enfrentar dois defesas e o jovem guardião Diogo Costa. O lance terminou com um remate vindo da direita à malha lateral.

Na resposta, do outro lado do retângulo de jogo, o português Diogo Jota rematou em jeito, obrigando o número 16 da outra equipa a aplicar-se para defender.

Pouco depois, mais uma jogada comprometedora na área checa, com o sempre irrequieto Gonçalo Guedes a cair na área, mas o árbitro esloveno mandou jogar. Os protestos dos mais de 44 mil adeptos que marcaram presença em Alvalade pouco contaram para a terceira equipa.

Mesmo a perder por 2-0, os checos não saíram do plano original e preocuparam-se mais em não sofrer golos do que correr atrás do resultado.

Terminada a contenda, Portugal mantém-se líder do grupo A2 com sete pontos. Segue-se Espanha, com cinco, República Checa, com quatro, e Suíça, que ainda não conseguiu pontuar.

O próximo jogo da nossa seleção está agendado para domingo, 12 de junho, no Stade de Genève, na Suíça, frente à formação helvética. Ambas entram em campo às 19h45 (hora de Lisboa).

