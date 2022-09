Liga das Nações: Luxemburgo bate Lituânia e confirma segundo lugar

O Luxemburgo encerrou a sua campanha na Liga das Nações C com uma vitória conquistada sobre a Lituânia, na noite de domingo, por uma bola a zero, com um golo de Gerson Rodrigues.

O Luxemburgo esteve muito perto de ter de se contentar com um empate. Por fim, Gerson Rodrigues, a quem o VAR tinha recusado um golo meia hora antes, conseguiu tirar a camisola aos 88 minutos de jogo para festejar o tento inaugural.

O Luxemburgo ficou assim num honroso segundo lugar à frente das Ilhas Faroe e da Lituânia.

As Ilhas Faroe protagonizaram a surpresa da jornada ao baterem os turcos – primeiros do grupo – por 2-1.