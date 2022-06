Liga das Nações: Espanha consegue empate ao minuto 90

No outro jogo do grupo de Portugal, a Espanha esteve muito perto de sair derrotada de Praga, na Chéquia, já que esteve a perder até bem perto do fim, mas um golo do central Inigo Martínez (Athletic Bilbao), ao minuto 90, valeu o empate 2-2.

Os checos inauguraram cedo o marcador, por Jakub Pesek (4’), a Espanha empatou por Gavi aos 45+3, mas a equipa da casa voltaria a adiantar-se por Jan Kuchta (66’), num golaço de chapéu.

Os checos está no segundo lugar do Grupo 1, com os mesmos quatro pontos de Portugal, já que tinham vencido a Suíça na primeira jornada.

No terceiro posto está a Espanha, com dois pontos, e em último a Suíça, a zero.