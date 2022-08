Liga Conferência: Gil Vicente foi a Riga arrancar um empate

O Gil Vicente estreou-se na competições europeias de futebol com um empate, 1-1, frente ao Riga, da Letónia, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, em que os barcelenses recuperaram de desvantagem.

A equipa do leste da Europa adiantou-se no marcador, logo aos 18 minutos, com um golo do brasileiro Douglas Aurélio, mas a formação minhota, que teve uma boa reação na segunda parte, resgatou a igualdade, aos 63, com um golo de belo efeito do uruguaio Boselli, que deixa a eliminatória em aberto.

Para este desafio histórico no clube, que pela primeira vez disputa as provas da UEFA, o treinador Ivo Vieira apostou em quatro reforços, Danilo Veiga, Pedro Tiba, Mizuki Arai e Boselli, tendo a equipa se ressentido de alguma falta de entrosamento e ritmo, espelhada numa prestação tímida em termos ofensivos.

Do outro lado, o Riga, que, ao contrário do conjunto luso, já leva mais de 25 jogos esta temporada, mostrou-se mais ‘solta’ e com a confiança de jogar em casa foi dominado os acontecimentos, até encontrar uma brecha da defesa gilista.

Foi pouco depois do quarto de hora que o Soisalo, jogador finlandês que já passou pelo Varzim, da II Liga, assistiu Douglas Aurélio na área, com o brasileiro a sentir parca oposição para encostar para o 1-0.

Apesar da contrariedade, o Gil Vicente não conseguiu ter uma resposta à altura, e apesar de uma boa jogada de Fujimoto, ainda esteve perto de sofrer um segundo golo, antes do intervalo, num remate de Jurkovskis.

O tempo de descanso acabou por fazer bem à formação portuguesa, que regressou ao jogo com ambição renovada, e com uma prestação bem mais próxima do seu real valor, trocando melhor a bola e surgindo mais vezes junto da baliza contrária.

Logo aos 51 minutos, Fran Navarro, melhor marcador da equipa na época passada, esteve muito perto de chegar ao empate, mas num remate esforçado falhou, por pouco, o alvo.

Ainda assim, o lance serviu de inspiração para Boselli, com extremo vindo do Tondela, aos 63 minutos, a entrar na história gilista, ao marcar o primeiro golo europeu do clube, num belo remate de fora da área.

Com a igualdade, os ‘galos’ ganharam ainda mais ânimo, perante um Riga que foi percebendo as suas limitações técnicas e, paulatinamente, optou por se encolher em campo, dando mais espaços para os barcelenses tentarem a reviravolta.

Fran Navarro esteve, pouco depois, perto de a conseguir, mas a melhor oportunidade dos minhotos surgiu já em cima do minuto 90, quando Alipour, aposta de Ivo Vieira para segunda metade, surgiu isolado frente ao guarda-redes adversário, mas na altura do remate atirou ao lado, mantendo o 1-1 até ao final.

As duas equipas voltam a encontrar-se em 11 de agosto, em Barcelos, para o fecho da eliminatória.