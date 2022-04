Liège acolhe Salão do Vinho e do Turismo Português

Vai decorrer em Liège, na Bélgica, o Salão do Vinho e do Turismo Português, nos dias 20, 21 e 22 de maio, que será realizado no “Van Der Valk Congres Hotel” a partir das 17h30 locais.

Os amantes dos bons vinhos e produtos da gastronomia portuguesa vão ter degustações e provas de vinhos (e outros produtos tradicionais), com acesso a conselhos sobre os melhores destinos turísticos “de boa cama, boa mesa” em Portugal.

A organização é da Quatro Vino, de Stephan Cols, que tem um” showroom” especializado em degustações e venda de vinhos e produtos de alta qualidade de origem portuguesa, em Stembert, Liège, onde faz apresentações de vinhos e enologia portuguesa e onde se realizam periodicamente pequenos eventos.

Estarão presentes produtos regionais e familiares da Herdade da Malhadinha Nova, da Devaneio Wines, da Serra de Montejunto, ou da adega Monte Branco de Estremoz, no Alentejo.

#portugalpositivo