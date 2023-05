Lídia Sales condecorada a título póstumo com Medalha da Ordem de Mérito

Foi na Igreja São João de Deus, em Lisboa, durante as cerimónias fúnebres, que Marcelo Rebelo de Sousa revelou a familiares e amigos a intenção de condecorar Lídia Sales, a título póstumo, com a Medalha da Ordem de Mérito.

Nesse mesmo dia, e numa receção no Palácio de Belém, a Medalha foi entregue ao marido José Gomes de Sá.

Foram muitos os amigos que fizeram questão de marcar presença na cerimónia, lembrando e assinalando a obra feita por Lídia Sales.

Marcelo Rebelo de Sousa começou por justificar, no seu discurso, a sua intenção: “era minha intenção, já de algum tempo, pensando que a nossa Lídia resistiria, como estava a resistir ao longo dos meses e dos anos, entregar-lhe pessoalmente. Tenho a certeza que para ela seria uma grande alegria, o galardão por uma vida de trabalho ao vosso serviço. Ao vosso e ao nosso”, afirmou o Presidente da República.

“É evidente que o José Gomes de Sá, ele próprio tem o seu mérito. Talvez o seu maior mérito tenha sido escolher a Lídia para companheira de vida. Ao escolhê-la, formaram uma dupla invencível e que pôde fazer aquilo que não é seguro que ele sozinho fizesse”, explicou Marcelo Rebelo de Sousa, adjetivando Lídia Sales como heróica e incansável.

Lídia Sales, com o seu marido, foi fundadora e dinamizadora do projeto Lusopress. “Dedicou toda a sua vida à descoberta de novos mundos e fez amigos em todas as regiões por onde passou. Foi o pilar da Lusopress, o grande projeto de vida do casal Gomes de Sá”, pode ler-se em comunicado da empresa.

Lídia Sales Gomes de Sá nasceu em 1954, em Lisboa, faleceu na semana passada, vítima de doença prolongada.