Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Poema de todo o ano com liberdade e ternura

Escrito de Janeiro a Dezembro cheio de liberdade

Amo-te e que continues sendo a coisa mais pura

Com olhos nos olhos sempre falando a verdade.

Fomos criados com liberdade e livre arbítrio

Também responsáveis por todos os actos

Pois liberdade tem sempre os seus limites

Mas o homem nasceu livre, mas vive acorrentado.

São as tradições, o ódio, o preconceito e nacionalismo

São a fuga no álcool, o purgatório e inferno de fogo

São muitos os cismas, e eu luto e afasto esse sismo

São um mar de gente, inclusive o clero e o povo.

São os magnatas, os ricaços, os pobres e a nobreza

São muitas classes, e também muitas as divisões

Que me querem acorrentar, isso tenho a certeza

E os acorrentados vivem em todas as nações!

É o baile dos tartufos, os bufos com a prece e o terço

Os que são crentes em todos os ensinamentos falsos

Eu respeito a liberdade. Eu e tu será que a mereço?

Lutemos diariamente para estar livres de outros laços !

José Valgode