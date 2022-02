Lexus vence mais um prémio de fiabilidade no Reino Unido

A Lexus recebeu o prémio de fiabilidade de um dos principais meios da especialidade automóvel do Reino Unido, a revista What Car?.

Nos resultados do inquérito de 2021, a mais de 16.000 condutores do Reino Unido, a Lexus alcançou uma classificação global de 98,7%. A revista What Car? destacou que nos poucos casos em que ocorreram problemas com um Lexus, a maioria foi resolvida gratuitamente.

Steve Huntingford, Editor da What Car?, comentou o continuado sucesso da Lexus no prémio: “Se é jogador e está à procura de uma aposta segura, então apostar na Lexus para acabar em primeiro lugar no Inquérito de Fiabilidade What Car? é a melhor aposta. A marca de luxo não só surge no topo da tabela em 2021, como já o fez em quatro ocasiões anteriores e nunca terminou abaixo da segunda posição. Se a fiabilidade à prova de bala é a sua principal preocupação, não procure mais.”

Chris Hayes, Diretor da Lexus no Reino Unido, comentou: “Este prémio reafirma a nossa reputação de produzir carros excecionalmente fiáveis e, de sermos fieis à nossa abordagem do cliente primeiro, lidando com quaisquer questões que surjam de forma rápida e justa. Apesar de termos um grande historial nesta área, não tomamos este estatuto como garantido: temos um foco constante na melhoria da qualidade e na garantia de que cada veículo novo que entregamos proporcionará ano após ano um desempenho fiável.”