Lexus vai voar

A Lexus vai elevar as suas tecnologias avançadas aos céus através de uma nova parceria com a equipa aérea Pathfinder e com o piloto de corridas Yoshihide Muroya. O acordo de parceria, anunciado hoje, visa a vitória na primeira edição do Air Race World Championship – The Air Race – a acontecer no próximo ano.

O lançamento do The Air Race contribuiu para a formação de uma nova equipa conjunta, Lexus/Pathfinder Air Racing. Com o objetivo principal de vencer, a Lexus e a Pathfinder vão trabalhar juntas para acelerar o desenvolvimento de aviões de competição recorrendo a tecnologia, conhecimento e experiência de ambos os lados. A Lexus apoiará a equipa com consultores técnicos que contribuirão para o desenvolvimento e a verificação em áreas como a aerodinâmica, a refrigeração e a ergonomia. Também contribuirá para a construção de estrutura de equipa forte que lutará pela vitória de Muroya.

Muroya afirma: “Com o forte apoio da Lexus, vou-me esforçar para ser o primeiro campeão na nova Air Race. Acredito que, à medida que os fãs e a equipa se vão unindo, nascerá uma história empolgante.”

Koji Sato, Chief Branding Officer da Lexus Internacional, acrescenta: “A Lexus enfrenta o desafio de uma emocionante corrida aérea com Muroya, um piloto de classe mundial. Com a emoção e a alegria que o automobilismo traz e tendo a gratidão que aprendemos com os atletas como nossa inspiração, enfrentaremos o objetivo do Mentor da Marca Lexus, Akio Toyoda: criar um automóvel melhor baseado no automobilismo, numa perspetiva diferente.”

Trabalhando com base no princípio de que “a dificuldade das corridas aéreas treina pessoas e tecnologia”, Lexus e Muroya usarão a experiência adquirida com a sua parceria para melhorar o impacto das suas ações na sociedade e no meio ambiente. Para a Lexus, o envolvimento com a equipa ajudá-la-á no desenvolvimento de automóveis com melhor desempenho ambiental, ajudando-a no caminho em direção à meta da neutralidade de carbono. As áreas de foco incluirão aerodinâmica, refrigeração e redução de peso.

Para além das suas corridas aéreas, Muroya continuará a desenvolver novos talentos que podem ajudar a promover a mobilidade na próxima geração. Também está nos seus planos o desenvolvimento de um novo campo de aviação para testes, em cooperação com a Prefeitura de Fukushima no Japão. Trabalhando com empresas locais, promoverá o desenvolvimento de aviões neutros em carbono, dando suporte educacional inicial em técnicas de fabrico de ultraleves desportivos (LSA). Lexus e Pathfinder vão trabalhar para explorar novas possibilidades nas áreas automóvel e aviação.

Lexus apoia Muroya, piloto de competição de renome mundial com sede no Japão, desde 2016, partilhando a sua abordagem inspiradora “nunca desista”. Em 2017, este patrocínio permitiu a fundação de um novo Grupo de Intercâmbio de Tecnologia, através do qual Lexus e Muroya puderam explorar como as novas tecnologias automóveis e aeronáuticas podem ser partilhadas de forma útil.

Esta associação produziu inovações notáveis, incluindo o desenvolvimento de uma manete de controlo para o cockpit de Muroya, incorporando as tecnologias Lexus e uma nova manobra de viragem para o seu avião, com base na análise aerodinâmica desenvolvida a partir dos dados de teste de modelos Lexus. Por sua vez, este ano, a Lexus produziu um novo spoiler de plástico reforçado em fibra de carbono (CFRP), aplicando o know-how aerodinâmico do projeto de aviação. A nova unidade foi adotada no coupé topo de gama – o Lexus LC e será lançada na Europa em 2022.

Se vive no Luxemburgo ou na Grande Região descubra toda a gama na Lexus Luxembourg e diga que vai da nossa parte.