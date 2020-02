Lexus prepara três estreias para o Salão de Genebra 2020

A Lexus anunciou três estreias europeias para o Salão Automóvel de Genebra de 2020, com novos produtos que serão lançados brevemente e um “exercício de estilo” que expressa a sua visão de design e tecnologia para um futuro automóvel 100% elétrico com um motor em cada roda.

O concept LF-30 Electrified é uma montra de design e tecnologia avançada que a Lexus prevê para a futura eletrificação de sua marca e uma oportunidade única para transformar a experiência e prazer de condução. A estratégia “Lexus Electrified” visa oferecer escolha, conveniência e entusiasmo aos consumidores que estão prontos para ir além dos veículos com motorização convencional.

O UX 300e é o primeiro veículo 100% elétrico da Lexus (BEV) e o primeiro modelo a ser produzido sob a bandeira ‘Lexus Electrified’. Apresenta o design diferenciado e a alta funcionalidade do crossover urbano UX original, juntamente com o desempenho refinado e dinâmico de condução e todas as qualidades marcantes da Lexus em termos de conforto, excecional qualidade e fiabilidade.

O novo Lexus LC 500 V8 Cabrio junta-se ao LC Coupé como um modelo aspiracional para toda a gama Lexus. Projetado com o tema ‘Ultimate Beauty’ e com a atenção aos detalhes característicos da Lexus, o modelo atrai os olhares e fornece uma experiência de condução que estimula todos os sentidos.

A Lexus estará no espaço 4211, localizado no pavilhão 04 do centro de exposições Palexpo, e a apresentação digital da conferência de imprensa da Lexus estará disponível a qualquer momento durante os dias de imprensa (03 e 04 de março).