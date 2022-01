Lexus NX, ou a nova forma de desenvolver um automóvel

Com o lançamento do novo NX, a Lexus fez muito mais do que apresentar um novo modelo – revolucionou a sua abordagem ao desenvolvimento de veículos.

A segunda geração do SUV de luxo de médio porte da Lexus é a primeira a ser desenvolvida através de novas técnicas e estratégias, com o objetivo de melhorar a qualidade e o desempenho dinâmico. O Engenheiro-Chefe Takeaki Kato explica: “O plano de desenvolvimento da Lexus alterou-se substancialmente para criar o novo NX. Incorporamos totalmente o desenvolvimento digital, ou baseado em modelação computadorizada para chegar a uma engenharia mais inteligente. Um processo que nos traz benefícios como a capacidade de detetar todas as incompatibilidades durante a verificação da qualidade.”

Paralelamente à adoção das novas ferramentas digitais, recorremos a elementos físicos para validar a vertente sensorial do NX – “Looks, feels and sounds” como “se parece, se sente e soa” ao cliente.

A componente humana também foi prioritária no desenvolvimento do desempenho dinâmico do NX. Foram envolvidos pilotos profissionais para experimentar o NX na pista de testes da Lexus, em Shimoyama, e o seu feedback foi aplicado no aperfeiçoamento da capacidade de resposta e comportamento do modelo.

A gestão dos custos também é muito importante. A Lexus focou-se na redução dos custos dos recursos tecnológicos existentes, permitindo que novas e avançadas tecnologias sejam incluídas a um preço acessível.

Todas estas evoluções serão incorporadas nos futuros modelos Lexus. Continuarão a evoluir, através de uma colaboração coesa entre engenheiros e “designers”, inaugurando assim um novo capítulo na marca Lexus.

De facto, “totalmente novo”

Mesmo à primeira vista, é fácil reconhecer a Nova Geração NX como um sucessor do original SUV médio da Lexus. No entanto, apesar de haver uma clara ligação visual entre as duas gerações, na evolução do design e no estilo, são veículos muito diferentes – na verdade, mais de 95% das peças foram desenvolvidas de novo. Esta abordagem abrange todas as vertentes do novo NX: desempenho, condução, comportamento, segurança, conforto, conectividade e muito mais.

As alterações estendem-se a todos os aspetos do veículo, desde as componentes da motorização até a uma diversidade de recursos independentes, como os bancos, o volante, os sistemas multimédia e Lexus Link, as funções Lexus Safety System +, os pneus, os espelhos retrovisores e até o mecanismo que gere a porta traseira de forma a ser mais rápida e silenciosa. O objetivo global foi uma experiência melhorada, do funcionamento à estética, passando pelos sons, (como o fechar de portas ou a ausência de som, no caso do silêncio de rolamento) até à sensação que proporciona.

Uma nova plataforma para chegar à Lexus Driving Signature

Talvez nenhum dos novos recursos seja tão fundamental para o caráter e para a qualidade deste modelo como a plataforma Lexus Global Architecture K (GA-K). A utilização desta nova plataforma reduziu o centro de gravidade do NX em 20 mm e contribuiu para um melhor equilíbrio entre o peso da frente e o da traseira do carro. É, também, 30% mais rígido que o chassis do modelo anterior, o que é fundamental para um comportamento ágil, estável e responsivo, e para uma proteção mais forte, em caso de impacto.

Para além disso, é a base para garantir o “Lexus Driving Signature”. Qualidade determinante dos novos modelos Lexus, é a resposta dinâmica ideal para a chegar à direção, à aceleração e à travagem que conferem ao condutor a confiança e a sensação de controlo e conexão ao seu automóvel, a cada momento. Para além da nova plataforma, a Lexus introduziu novos sistemas de travagem, condução e suspensão, coordenados e ajustados para obter um desempenho consistente e contínuo.

A nova abordagem à conceção do NX também contribuiu para a qualidade dinâmica do modelo. A Lexus recorreu a aços, simultaneamente leves e excecionalmente fortes, a novas tecnologias de soldagem circular (aparafusamento) a laser, avançados adesivos e técnicas de reforço inteligentes como reforços soldados à medida, para redução de peso. A atenção aos pormenores estende-se até um novo sistema de fecho duplo que protege o capot. Ligados por uma componente de reforço, que aumenta a rigidez do NX e suprime a vibração, quando a velocidade aumenta.

A Lexus espera que estas inovações do NX contribuam para aumentar as suas vendas e quase duplicar a sua quota no mercado europeu. A marca prevê um crescimento de 3,6% para 6% em 2022, o seu primeiro ano completo de vendas.

