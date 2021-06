Lexus LS500h: porque o luxo não tem preço

A sensação que fica ao olhar para o LS500h é que a divisão de luxo da Toyota arriscou tudo no design para surpreender. A quinta geração do topo de gama da Lexus, o LS apresenta uma silhueta fluída. O principal foco de atração é a enorme grelha fusiforme central (com mais de 5000 superfícies individuais), num padrão sofisticado e que identifica a marca.

Com um perfil baixo para um sedan de quatro portas e pela primeira vez com seis vidros laterais, o LS dá a sensação de ter sido esculpido e isso aproxima-o das obras de arte em matéria de design. Os ultracompactos faróis triplos bi-LED e que acentuam a configuração em “L” que envolve as extremidades do carro também causam sensação e denotam as raízes nipónicas da sua personalidade.

Na secção traseira, a linha do ombro une-se aos grupos óticos posteriores, depois desce e recua para se ligar ao difusor traseiro, replicando as linhas da grelha fusiforme. As lâmpadas combinadas LED apresentam um design elegante com proeminentes cantos verticais que lhes conferem uma forma instantaneamente reconhecível.

Entrar num topo de gama de um automóvel é sempre uma experiência apaixonante. Fizemos muitos quilómetros e muita autoestrada com este carro emprestado pela Toyota CAR Avenue no Luxemburgo e tínhamos muita curiosidade e mesmo um certo deslumbramento.

Mal se entra no carro repara-se nos apoios de braços nos painéis laterais das portas que pareçam flutuar num toque extremamente vanguardista ou um conjunto de mostradores dentro de uma moldura de couro costurada, com o mostrador Optitron a apresentar o que parece ser uma moldura metálica física.

Os assentos estofados num couro especialmente suave e flexível são o carimbo no passaporte do conforto, com o banco do condutor, a apresentar, por exemplo, regulação pneumática e elétrica de 8 posições, com comandos para adaptar o suporte das costas, pélvis e bacia. Apesar disso é atrás que se vive melhor, como em qualquer topo de gama que se digne. Aí o espaço parece infinito e os assentos traseiros elétricos regulam-se até um máximo de 48 graus de ângulo de reclinação, com espaço máximo para as pernas de mais de um metro.

Atrás, o Climate Concierge é um sistema que fornece um controlo coordenado e eficiente do ar condicionado, aquecimento e ventilação dos bancos e do volante aquecido, otimizando ao máximo o conforto do ambiente. Tudo é controlado a partir de um mostrador multimédia principal instalado nas costas do assento central que desce para servir também de apoio de braço.

Por outro lado, o sistema exclusivo Surround Mark Levinson Reference 3D com 24 altifalantes que usa a nova tecnologia Quantum Logic Immersion (QLI) para criar um ambiente sonoro completamente tridimensional é fabuloso. E dá para ouvir a melhor música clássica mas também Rammstein, que foi o nosso caso.

Ao nível de conforto e comodidade interior, as ofertas de série são muitas. Alavanca de mudanças em pele; apoio de braços dianteiro e traseiro com compartimento para arrumação; controlo de climatização com função S-Flow; espelho retrovisor electrocromático; 3 tomadas de 12 V; volante de 3 raios; Nano E; controlo de som ativo; cortinas traseiras elétricas (vidro traseiro e janelas laterais); apoio de braços da porta e porta-luvas com revestimento em pele semi-aniline; revestimento do tejadilho e pala tapa-sol em Alcantara; tablier revestido em pele sintética; bancos dianteiros e traseiros em pele semi-aniline com apoio lombar, ajuste elétrico, aquecidos e ventilados; bancos dianteiros de oito posições (condutor/passageiro) de ajuste elétrico e função de memória, encostos de cabeça dianteiros e traseiros tipo borboleta com ajustamento elétrico, etc., etc., etc.

À segurança ativa foi dada, como seria de esperar, especial atenção, contando esta versão com sistema de controlo de assistência ao arranque em subida; plataforma Lexus Safety System +A (sistema de segurança pré-colisão, cruise control adaptativo sem restrição de velocidade), sistema de alerta à mudança de faixa de rodagem, assistência à manutenção na faixa de rodagem, sistema de reconhecimento dos sinais de trânsito, head up display e sistema de alerta de tráfego transversal frontal e traseiro, neste último caso, com função “brake”); luzes de travagem de emergência ativas; modo EV; Seletor de modo de condução (Eco, Normal e Sport e Sport+); sistema de aviso da pressão de pneus; sistemas de travagem, estabilidade, direção e tração (ABS/BAS/EBD/ECB/EPS/TRC/VSC); monitor de ângulos mortos e suspensão variável adaptativa.

Se está à espera de consumos surpreendentemente baixos neste topo de gama, digamos que é fácil ficar desiludido. E a culpa tem duas faces. Por um lado, o modo elétrico tem uma autonomia relativamente escassa (apesar da vantagem de nunca se esgotar) e, por outro, a animação de um motor a gasolina bem grande não é propriamente solidária com os consumos. Em teoria a Lexus anuncia consumos médios de 7,1 l, mas só com muita ginástica de acelerador conseguirá valores abaixo de 10 litros… mas o que é isso para quem viaja num carro que vale mais de cem mil euros?

Com andamentos mais vivos, não há milagres, a carroçaria adorna mais do que a dos rivais Classe S da Mercedes-Benz e Série 7 da BMW e facilmente a física nos recorda que estamos ao volante de um peso-pesado de 2250 kg. Ainda assim, suficientemente rápido para chegar aos primeiros 100 km/h em apenas 5,5s e atingir 250 km/h de velocidade máxima. No modo Sport+ ficamos com a impressão de conduzir um jato…

Caberá sempre ao condutor escolher o “modo de condução” mais conveniente, mas o LS 500h oferece seis possibilidades – “Normal”, “ECO”, “Comfort”, “Custom”, “Sport S” e “Sport S +” -, que tornam a sua personalidade distinta ao nível do rendimento do motor, da suspensão variável adaptativa, da direção assistida elétrica, da desmultiplicação da direção e do funcionamento do ar condicionado.

Passando para os bancos de trás, a vida parece, definitivamente, rolar em “slow motion”. Todo o ambiente parece gerar tranquilidade e isso não acontece por acaso. Desde logo, por que os passageiros traseiros podem assumir o controlo de diversas operações através de um ecrã tátil multifuncional instalado na consola central de apoio de braço traseiro que é usado para controlar a posição dos bancos traseiros, mas monotoriza também as funções de áudio, climatização, cortina e iluminação interior.

