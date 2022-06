Lexus lança quinto modelo RX e aposta nos elétricos

A Lexus estreou seu novo crossover de luxo, o modelo RX. O novo carro está já na quinta geração.

Com base na visão “Lexus Electrified” anunciada em 2019, a Lexus pretende atingir uma melhoria significativa no desempenho fundamental do carro. Utiliza tecnologias de eletrificação e fornece soluções de veículos híbridos. A marca admite criar carros elétricos em toda a gama até 2030, e apenas comercializar elétricos até 2035.

O novo RX, agora na quinta geração, é pioneiro no mercado de crossovers de luxo e passou por uma renovação completa por ser um modelo central da Lexus. Entre diversão do condutor e relação entre este e o carro, a Lexus assumiu a imagem de marca de manter a condução refinada e um nível de silêncio já conhecidos da marca.

Seguindo o RZ, o sistema de força de tração nas quatro rodas DIRECT4 usando tecnologia elétrica está disponível no novo RX500h F SPORT Performance. Este controlo preciso da tração às quatro rodas funciona em conjunto com um sistema elétrico híbrido recém-desenvolvido para maximizar a aderência das rodas dianteiras e traseiras e garantir um controlo da postura. Com o DIRECT4, os condutores notarão uma experiência de direção revigorante e direta. O RX cumpre a missão de contribuir para a realização de uma sociedade neutra em carbono, mantendo-se próximo às necessidades e estilos de vida cada vez mais diversificados dos clientes.

Também na estética o automóvel foi desafiante. Para o design exterior, a Lexus assume o desafio de criar uma identidade única através do uso do “spindle body”, que oferece uma grande função de refrigeração com um estilo de design poderoso para uma nova experiência de condução. O design interior é baseado no conceito “Tazuna” centrado no ser humano, que visa criar um banco do condutor que permita uma conexão mais profunda e intuitiva entre o carro e o condutor para uma condução emocionante, bem como um espaço de passageiros espaçoso e confortável.

