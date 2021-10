Lexus lança anúncio “emocionalmente inteligente”. Experimente-o aqui

Para assinalar o lançamento do Lexus ES híbrido, a Lexus criou um anúncio único e emocionalmente inteligente, desenhado para responder às emoções do espectador. A experiência inovadora do filme é a evolução mais recente na publicidade Lexus, projetada para ler, para se adaptar e para impactar as emoções dos espectadores enquanto estão a assistir.

Esta campanha pioneira, intitulada “Feel Your Best”, utiliza o reconhecimento facial com o objetivo fazer com que o espectador se sinta mais positivo, criando uma experiência de publicidade única e personalizada.

Apoiado na experiência dos especialistas em reconhecimento facial da MorphCast, o anúncio apresenta uma tecnologia exclusiva patenteada, que utiliza a análise facial para adaptar o conteúdo em tempo real.

Através da câmara do espectador, a tecnologia “Emotional AI” é capaz de ler expressões faciais. À medida que o espectador se envolve com a IA, o anúncio responde em consonância com mudanças visuais e musicais no conteúdo, dependendo do estado emocional percebido. A edição acelera ou desacelera, a música fica mais excitante ou calma, as cores tornam-se mais ou menos vibrantes e são introduzidas montagens com “sequências de emoção”.

Enquanto assiste, o espectador tem total liberdade para experimentar o conteúdo da reação que recebe por meio da IA, alterando as expressões faciais, e a IA adapta-se e reage instantaneamente. Ao longo do enredo, cada “scan point” desencadeia uma edição diferente da IA, combinando o material da campanha com vídeos selecionados e aprovados manualmente por um painel de psicólogos. Isto pode resultar em até 3.125 combinações possíveis.

Trabalhando lado-a-lado com o premiado parceiro de produção global Unit9, composto por uma equipa especializada de arquitetos de inovação, engenheiros de software e criativos, foi cuidadosamente selecionado um painel de psicólogos e cientistas para dar vida à campanha.

Liderado pelo especialista em design baseado na emoção, Prof. Mohammad Soleymani, cuja pesquisa envolve o desenvolvimento de reconhecimento automático de emoções e métodos de compreensão de comportamento, usando sinais psicológicos e expressões faciais, o painel contribuiu para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do conteúdo audiovisual, projetado especificamente para provocar uma resposta emocional aos espectadores. O painel também inclui o prof. Dr. Axel Buether, psicólogo das cores sediado na Alemanha, e o fundador da IV Audio Branding, o alquimista sónico Steve Keller, um dos maiores especialistas no impacto do som nas emoções humanas. O Prof. Dr. Axel Buether e Steve Keller publicaram pesquisas nas suas respetivas áreas e têm TedTalks sobre as suas aplicações no mundo real.

Na procura de uma experiência de condução de elevação sensorial, os engenheiros e designers da Lexus criaram, no Lexus ES, um veículo com características inteligentes que reconhecem e respondem ao condutor. Um excelente exemplo é o “Lexus Climate Concierge”, que controla a temperatura e humidade do habitáculo, em conjunto com o controlo automático do aquecimento dos bancos, o aquecedor do volante e a ventilação do banco em sinergia com o sistema de ar condicionado. A humidade e a temperatura do habitáculo/pára-brisas também são detetadas por um sensor, para garantir que o pára-brisas não embacia. O Lexus Climate Concierge também apresenta um sistema nanoeTM X atualizado, que descarrega nano-íões levemente ácidos das saídas centrais do ar condicionado para evitar que a pele seque.

A sensação de condução também foi melhorada pelo aperfeiçoamento da suspensão traseira, pelo design do pedal de travagem e pela Suspensão Variável Adaptável (AVS). A evolução do conforto de condução e a melhoria na “capacidade de resposta linear” estão alinhadas com o novo benchmark de desempenho dinâmico da marca: “Lexus Driving Signature”.

Baseando-se nestes recursos como inspiração, o anúncio vai tentar alterar as emoções dos espectadores em 30 segundos, recorrendo a diferentes níveis de estimulação audiovisual, uma reflexão da soma de todas as coisas que o fazem “Sentir o seu Melhor” no ES.

Spiros Fotinos, Diretor da Lexus Europa: “Estamos muito entusiasmados por partilhar esta experiência inovadora com o público em todo o mundo. Como os consumidores procuram experiências mais personalizadas por parte das marcas, queríamos explorar a IA para fazer publicidade que responda ao espectador. É a primeira etapa para mostrar como pequenas alterações em tempo real no anúncio podem ter um impacto positivo na forma como a pessoa se sente. Esta lógica também está presente no Lexus ES, que proporciona níveis excecionais de conforto através do controlo de uma série de fatores sensoriais. Portanto, há uma sinergia natural entre o produto e a campanha – o anúncio responde às emoções do espectador, assim como o carro responde ao comportamento e às necessidades do condutor.”

Prof. Mohammad Soleymani, Especialista em Computação Afetiva: “Agora, mais do que nunca, começamos a perceber o impacto que a imagem, a cor e o som podem ter nas emoções do espectador. Estas descobertas não são certamente novas, mas estão-se a tornar cada vez mais relevantes com os avanços e desenvolvimentos no campo da IA emocional. No nosso dia-a-dia, somos bombardeados por uma série de estímulos audiovisuais que têm impacto nos nossos estados emocionais. É revigorante e reconfortante que uma marca icónica como a Lexus explore a possibilidade de conteúdo à medida, com o objetivo de proporcionar uma sensação positiva nos espectadores desde o início.”

Zlaten del Castillo, Unidade 9: “Quando recebemos o pedido para desenvolver a tecnologia de um anúncio exclusivo que utiliza software de reconhecimento facial de última geração, soubemos imediatamente que era um desafio que não podíamos recusar. Em 2021, ainda estamos no início da jornada para as possibilidades que a IA pode nos ajudar a alcançar e, graças ao nosso trabalho passado com a Lexus, mal podíamos esperar para nos envolvermos e fazer história com a marca, pela segunda vez.”

Se está no Luxemburgo ou na Grande Região descubra a gama da marca nipónica na garagem Lexus Luxembourg e diga que vai da nossa parte.